Якщо вам набридли короткі, хоч і модні, стрижки, то прийшов час почати відрощувати шевелюру. Мати довге і доглянуте волосся – мрія багатьох дівчат. Але досягти такого результату непросто, тому існують поради, дотримання яких може пришвидшити процес.

Довгому волоссю потрібні особливий догляд і живлення. Швидкість росту волосся також залежить від стану шкіри голови, якій потрібна увага. Корисні поради від Grazia допоможуть вам швидше відростити красиве і довге волосся.

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Як відростити волосся

Користуйтеся масажером під час миття голови. Спеціальний масажер допоможе не лише очистити шкірний покрив, але стимулюватиме волосяні фолікули. Таким чином ви зможете відростити сяючі локони.

Спеціальний масажер допоможе не лише очистити шкірний покрив, але стимулюватиме волосяні фолікули. Таким чином ви зможете відростити сяючі локони. Ретельно розчісуйте волосся. Обирайте для процедури м’який гребінець чи щітку, щоб позбутися від бруду на волосинах, розплутати їх, звільнити місце для росту нових. Також регулярне розчісування додатково масажує шкіру голови і сприяє росту волосся.

Спробуйте активатор росту волосся. Справді якісні косметичні засоби, призначені для стимулювання волосяних цибулин і живлення шкіри, можуть бути дієвими. Проте ретельно вивчайте склад і марку продукту, перш ніж його придбати.

Справді якісні косметичні засоби, призначені для стимулювання волосяних цибулин і живлення шкіри, можуть бути дієвими. Проте ретельно вивчайте склад і марку продукту, перш ніж його придбати. Робіть маски на основі олії. Корисні суміші можна приготувати самостійно в домашніх умовах, і наносити їх потрібно не лише на корені волосся, але й по всій довжині. Зверніть увагу на такі рослинні олії, як мигдалева, кокосова, арганова чи оливкова. Проте варто стежити за станом волосся після застосування маски. Адже вона може пересушити його чи перетворити на жирне.

Корисні суміші можна приготувати самостійно в домашніх умовах, і наносити їх потрібно не лише на корені волосся, але й по всій довжині. Зверніть увагу на такі рослинні олії, як мигдалева, кокосова, арганова чи оливкова. Проте варто стежити за станом волосся після застосування маски. Адже вона може пересушити його чи перетворити на жирне. Включіть пілінг шкіри голови до своєї б’юті-рутини. Скраби додатково очищають шкірний покрив від бруду, бактерій, шкірного сала, які заважають волоссю рости швидко. Наносіть ексфоліант масажними рухами. Зокрема, відрізняйте хімічний пілінг, для проведення якого використовують кислоти, та фізичний зі скрабуючими частинками, який є більш безпечним для самостійного повторення.