За допомогою бюджетних б'юті-лайфхаків можна позбутися від прищів, посічених кінців і навіть схуднути. Звісно, лише їх замало, щоб вилікувати акне чи іншу серйозну проблему. Проте для базової рутини догляду за собою вони цілком підійдуть. Адже завжди мати розкішний вигляд можна і без витрачання шалених грошей на процедури для краси.