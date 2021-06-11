Щоб спробувати б'юті-лайфхаки з добірки, вам знадобиться трішки часу і декілька допоміжних засобів. Проте переконайтеся, що будь-яка маніпуляція є безпечною для вас, а інгредієнти, які необхідні для повторення певного лайфхаку, не викликають у вас алергії.
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Найкращі б'юті-лайфхаки для вашої краси
- Щоб пришвидшити метаболізм, вам знадобиться мед, кориця і вода. В 250 мілілітрів кип’ятку покладіть 1 столову ложку кориці. Перемішайте порошок у воді і дозвольте рідині вистигнути до кімнатної температури. Тепер додайте в ємність 2 столові ложки меду. Половину суміші потрібно випити зранку на голодний шлунок, а іншу – перед сном.
- Волосся можна зробити густішим за допомогою реп'яхової олії. Втирайте 1 чайну ложку олії в шкіру голови масажними рухами. Якщо робити масаж інтенсивними рухами, то ефект буде більш помітним. Залишіть олію на 15 хвилин, а потім ретельно видаліть залишки продукту зі шкіри голови шампунем і водою.
- Кокосова олія буде ефективною у боротьбі з посіченими кінцями. Адже засіб містить протеїни, які заповнюють простір між лусочками волосин, які відшарувалися, і склеюють ділянки, що січуться. Необхідно нанести олію на проблемні кінчики локонів і залишити на 5 – 10 хвилин перед миттям голови.
- Якщо ви білявка, то освіжіть немите волосся простим крохмалем. Його слід наносити на корені волосин, щоб порошок увібрав жир. Брюнетки можуть додати до крохмалю трішки порошку какао або меленої кави.
- Щоб волосся не було пухнастим і наелектризованим, візьміть серветки для висушування білизни в машині для сушіння і легенько проведіть ними по локонах, ледь торкаючись їх.
- Ввечері заваріть зелений чай в пакетиках і покладіть використані мішечки з листям чаю в морозильну камеру. Зранку вони допоможуть прибрати набряки під очима. Достатньо прикласти пакетики на декілька хвилин на шкіру під очима.
- Прибрати почервоніння можна вівсяними пластівцями. Залийте їх кип’ятком, дозвольте вистигнути до кімнатної температури і зробить зі суміші компреси для проблемних ділянок. Прикрийте почервоніння з вівсяною кашею паперовою серветкою і зачекайте 5 – 10 хвилин.
- Аби зникли вугрі, намастіть їх тонким шаром вазеліну і накрийте харчовою плівкою. Потім намочіть рушник гарячою водою, відтисніть і покладіть поверх плівки. Такий компрес тримайте 3 хвилини, зніміть плівку, змийте вазелін та акуратно без зайвих рухів стисніть шкіру на проблемній ділянці з двох боків.
- Проти обвітрених губ використовуйте коричневий цукор, мед і оливкову олію. Перемішайте інгредієнти у рівних пропорціях та скрабуйте губи.
- Вилікуйте сонячний опік йогуртом без добавок, якщо ви власниця жирного типу шкіри, а суху шкіру – сметаною 20 відсоткової жирності.
- Інколи замість тоніка освіжити шкіру можна яблучним оцтом. Він підсушує прищі, знежирює шкіру і добре очищує. Проте продукт у чистому вигляді може сушити дерму, тому додавайте до нього трішки меду й ефірної олії лаванди. Зберігайте у холодильнику не довше тижня.
- Щоб не зволожувати шкіру після вмивання водою, спробуйте вмиватися оливковою олією.
- У звичайний бальзам для губ додайте кілька крапель перцевої м’яти, щоб зробити губи більшими і пухкими.
- Аби надати обличчю сяйва, приготуйте маску з вівсянки, полуниці та оливкової олії. Для приготування суміші зваріть кашу на воді, додайте туди пюре з 3 – 4 полуниць і 1 столову ложку олії. Наносіть маску на очищене обличчя і видаляйте залишки через 10 – 15 хвилин.
- Продовжити стійкість улюбленого аромату можна, якщо одразу після нанесення парфумів на шию, зап’ястя і декольте змастити ці ділянки тонким шаром вазеліну.