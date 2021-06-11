С помощью бюджетных бьюти-лайфхаков можно избавиться от прыщей, секущихся концов и даже похудеть. Конечно, только их мало, чтобы вылечить акне или другую серьезную проблему. Тем не менее для базовой рутины ухода за собой они вполне подойдут. Ведь всегда иметь роскошный вид можно и без траты бешеных денег на процедуры для красоты.