Чтобы попробовать бьюти-лайфхаки из подборки, вам понадобится немного времени и несколько вспомогательных средств. Однако убедитесь, что любая манипуляция безопасна для вас, а ингредиенты, необходимые для повторения определенного лайфхака, не вызывают у вас аллергии.
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Лучшие бьюти-лайфхаки для вашей красоты
- Чтобы ускорить метаболизм, вам понадобится мед, корица и вода. В 250 миллилитров кипятка положите 1 столовую ложку корицы. Перемешайте порошок в воде и позвольте жидкости остыть до комнатной температуры. Теперь добавьте в емкость 2 столовые ложки меда. Половину смеси нужно выпить утром на голодный желудок, а другую – перед сном.
- Волосы можно сделать гуще с помощью репейного масла. Вотрите 1 чайную ложку масла в кожу головы массажными движениями. Если делать массаж интенсивными движениями, то эффект будет более заметным. Оставьте масло на 15 минут, а затем тщательно удалите остатки продукта с кожи головы шампунем и водой.
- Кокосовое масло будет эффективным в борьбе с секущимися концами. Ведь средство содержит протеины, которые заполняют пространство между чешуйками волос, которые отслоились, и склеивают секущиеся участки. Необходимо нанести масло на проблемные кончики локонов и оставить на 5 – 10 минут перед мытьем головы.
- Если вы блондинка, то освежите немытые волосы простым крахмалом. Его следует наносить на корни волос, чтобы порошок впитал жир. Брюнетки могут добавить к крахмалу чуточку порошка какао или молотого кофе.
- Чтобы волосы не были пушистыми и наэлектризованными, возьмите салфетки для высушивания белья в машине для сушки и легонько проведите ими по локонам, едва касаясь их.
- Вечером заварите зеленый чай в пакетиках и положите использованные мешочки с листьями чая в морозильную камеру. Утром они помогут убрать отеки под глазами. Достаточно приложить пакетики на несколько минут на кожу под глазами.
- Убрать покраснения можно овсяными хлопьями. Залейте их кипятком, дайте остыть до комнатной температуры и сделает из смеси компрессы для проблемных участков. Прикройте покраснение с овсяной кашей бумажной салфеткой и подождите 5 – 10 минут.
- Чтобы исчезли угри, мажьте их тонким слоем вазелина и накройте пищевой пленкой. Затем намочите полотенце горячей водой, отожмите и положите поверх пленки. Такой компресс держите 3 минуты, снимите пленку, смойте вазелин и аккуратно без лишних движений сожмите кожу на проблемном участке с двух сторон.
- Против обветренных губ используйте коричневый сахар, мед и оливковое масло. Перемешайте ингредиенты в равных пропорциях и скрабируйте губы.
- Вылечите солнечный ожог йогуртом без добавок, если вы обладательница жирного типа кожи, а сухую кожу сметаной 20 процентной жирности.
- Иногда, вместо тоника освежить кожу можно яблочным уксусом. Он подсушивает прыщи, обезжиривает кожу и хорошо очищает. Однако, продукт в чистом виде может сушить дерму, поэтому добавляйте к нему немного меда и эфирного масла лаванды. Храните в холодильнике не дольше недели.
- Чтобы не увлажнять кожу после умывания водой, попробуйте умываться оливковым маслом.
- В обычный бальзам для губ добавьте несколько капель перечной мяты, чтобы сделать губы более крупными и пухлыми.
- Чтобы придать лицу сияние, приготовьте маску из овсянки, клубники и оливкового масла. Для приготовления смеси сварите кашу на воде, добавьте туда пюре из 3 – 4 клубник и 1 столовую ложку масла. Наносите маску на очищенное лицо и удаляйте остатки через 10 – 15 минут.
- Продлить стойкость любимого аромата можно, если сразу после нанесения парфюма на шею, запястье и декольте смазать эти участки тонким слоем вазелина.