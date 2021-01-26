Як приховати недосип за допомогою макіяжу: 9 дієвих б’юті-трюків

26 січня 2021 , 18:54
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Навіть якщо ви не виспалися через бурхливу вечірку чи просто турбувало безсоння, то всі небажані наслідки на обличчі можна приховати за допомогою макіяжу. Скориставшись дієвими б’юті-трюками, ви матимете привабливий вигляд, начебто щойно повернулися з відпочинку.

Джерело: Cosmopolitan

Красивий макіяж, який вдало маскує усі ознаки безсонної ночі, є запорукою вдалого дня для кожної жінки. Адже таким чином ви відчуватимете себе впевнено завдяки бездоганному вигляду.

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Б’юті-трюки, щоб приховати ознаки недосипу

  • Почніть з макіяжу очей: нанесіть тіні на зовнішні кутики верхніх повік, аби вони були на декілька тонів темнішими від природного відтінку шкіри, а внутрішні кутики очей покрийте пігментом, який ледь помітно мерехтить. На основній частині повік розтушуйте матові тіні дуже світлого відтінку.
  • Замаскуйте темні круги під очима за допомогою коректора яскравого жовтого відтінку, який нейтралізує синяву. Важливо наносити продукт тонким шаром.
  • Промалюйте вузьку лінію між віями та оком олівцем бежевого відтінку. Таким чином ви візуально збільшите очі та приховаєте почервоніння повік.


Маскування недосипу косметикою / Фото з інстаграму Саші Литвин

  • Користуйтеся праймером зі сяючим ефектом. Намагайтеся наносити його рівномірно, аби поверхня шкіри мала гладкий та відпочилий вигляд.
  • Класичний, але дієвий метод. Намалюйте губи яскравою помадою, щоб увагу привертали вони, а не ваші червоні очі.
  • Не використовуйте тональний крем. Якщо ви нанесете тональну основу на все обличчя, то лише підкреслите свій "несвіжий" вигляд. Проте існує корисний лайфхак: можна додати кілька крапель зволожувального крему до тонального. Таким чином тон буде більш природним.
  • Скористайтеся накладними віями. Якщо у вас набрякли очі, то кілька пучків наклеєних вій освіжать погляд.


Лайфхаки для макіяжу / Фото з інстаграму Саші Литвин

  • На яблучка щік нанесіть рум’яна абрикосового відтінку, а не рожевого, аби уникнути додаткового почервоніння на обличчі.
  • Оформіть брови. Нафарбуйте їх спеціальними тінями, а не олівцем, щоб отримати більш насичений результат. Темними тінями промальовуйте контур брів, а світлими заповніть основний простір.