Як приховати недосип за допомогою макіяжу: 9 дієвих б’юті-трюків

Навіть якщо ви не виспалися через бурхливу вечірку чи просто турбувало безсоння, то всі небажані наслідки на обличчі можна приховати за допомогою макіяжу. Скориставшись дієвими б’юті-трюками, ви матимете привабливий вигляд, начебто щойно повернулися з відпочинку.

Джерело: Cosmopolitan

Красивий макіяж, який вдало маскує усі ознаки безсонної ночі, є запорукою вдалого дня для кожної жінки. Адже таким чином ви відчуватимете себе впевнено завдяки бездоганному вигляду.

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Б’юті-трюки, щоб приховати ознаки недосипу

Почніть з макіяжу очей: нанесіть тіні на зовнішні кутики верхніх повік, аби вони були на декілька тонів темнішими від природного відтінку шкіри, а внутрішні кутики очей покрийте пігментом, який ледь помітно мерехтить. На основній частині повік розтушуйте матові тіні дуже світлого відтінку.

Замаскуйте темні круги під очима за допомогою коректора яскравого жовтого відтінку, який нейтралізує синяву. Важливо наносити продукт тонким шаром.

Промалюйте вузьку лінію між віями та оком олівцем бежевого відтінку. Таким чином ви візуально збільшите очі та приховаєте почервоніння повік.



Маскування недосипу косметикою / Фото з інстаграму Саші Литвин

Користуйтеся праймером зі сяючим ефектом. Намагайтеся наносити його рівномірно, аби поверхня шкіри мала гладкий та відпочилий вигляд.

Класичний, але дієвий метод. Намалюйте губи яскравою помадою, щоб увагу привертали вони, а не ваші червоні очі.

Не використовуйте тональний крем. Якщо ви нанесете тональну основу на все обличчя, то лише підкреслите свій "несвіжий" вигляд. Проте існує корисний лайфхак: можна додати кілька крапель зволожувального крему до тонального. Таким чином тон буде більш природним.

Скористайтеся накладними віями. Якщо у вас набрякли очі, то кілька пучків наклеєних вій освіжать погляд.



Лайфхаки для макіяжу / Фото з інстаграму Саші Литвин