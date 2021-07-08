Как скрыть недосып с помощью макияжа: 9 действенных бьюти-трюков
8 июля 2021 , 22:54Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Даже если вы не выспались из-за бурной вечеринки или просто беспокоит бессонница, то все нежелательные последствия на лице можно скрыть с помощью макияжа. Воспользовавшись действенными бьюти-трюками, вы будете иметь привлекательный вид, как будто только что вернулись с отдыха.
Красивый макияж, который удачно маскирует все признаки бессонной ночи, является залогом удачного дня для каждой женщины. Ведь таким образом вы будете чувствовать себя уверенно благодаря безупречному виду.
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Бьюти-трюки, чтобы скрыть признаки недосыпа
- Начните с макияжа глаз: нанесите тени на внешние уголки верхних век, чтобы они были на несколько тонов темнее естественного оттенка кожи, а внутренние уголки глаз покройте пигментом, который едва заметно мерцает. На основной части век растушуйте матовые тени очень светлого оттенка.
- Замаскируйте темные круги под глазами с помощью корректора яркого желтого оттенка, который нейтрализует синеву. Важно наносить продукт тонким слоем.
- Нарисуйте узкую линию между ресницами и глазом карандашом бежевого оттенка. Таким образом вы визуально увеличите глаза и скроете покраснение век.
Маскировки недосыпа косметикой / Фото из инстаграма Саши Литвин
- Пользуйтесь праймером с сияющим эффектом. Старайтесь наносить его равномерно, чтобы поверхность кожи была гладкой и отдохнувший вид.
- Классический, но действенный метод. Нарисуйте губы яркой помадой, чтобы внимание привлекали они, а не ваши красные глаза.
- Не используйте тональный крем. Если вы нанесете тональную основу на все лицо, то только подчеркнете свой "несвежий" вид. Однако существует полезен лайфхак: можно добавить несколько капель увлажняющего крема к тональному. Таким образом тон будет более естественным.
- Воспользуйтесь накладными ресницами. Если у вас отекли глаза, то несколько пучков наклеенных ресниц освежат взгляд.
Лайфхак для макияжа / Фото из инстаграма Саши Литвин
- На яблочки щек нанесите румяна абрикосового оттенка, а не розового, чтобы избежать дополнительного покраснения на лице.
- Оформите брови. Накрасьте их специальными тенями, а не карандашом, чтобы получить более насыщенный результат. Темными тенями прорисуйте контур бровей, а светлыми заполните основное пространство.