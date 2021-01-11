Застолья по случаю зимних праздников не могут не влиять на вашу фигуру. Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то стоит подойти к процессу похудения тщательно, чтобы кардинальные решения не навредили вашему здоровью.

Вкусная и калорийная еда, постоянные перекусы во время локдауна способствуют появлению лишних килограммов. Новий канал поделился простыми, но эффективными советами, которые помогут похудеть после праздников без вреда здоровью. Полезно знать: Как социальные сети влияют на наше тело: женщины, которые ломают "идеалы" Как похудеть после праздников Сбалансированное и здоровое питание. Мгновенно и безопасно похудеть почти невозможно. В этом процессе терпение станет вашим другом. Ведь организм уже успел привыкнуть к вкусной калорийной пище, поэтому сразу переходить на жесткую диету или устраивать голодание опасно. Медленно вносите коррективы в свой рацион. Правильное и здоровое питание лучше всего поможет избавиться от лишних килограммов.

Мгновенно и безопасно похудеть почти невозможно. В этом процессе терпение станет вашим другом. Ведь организм уже успел привыкнуть к вкусной калорийной пище, поэтому сразу переходить на жесткую диету или устраивать голодание опасно. Медленно вносите коррективы в свой рацион. Правильное и здоровое питание лучше всего поможет избавиться от лишних килограммов. Ешьте свежие овощи. После праздников позвольте своему организму отдохнуть, потому что после застолья ему долго приходилось переваривать жирную свинину или говядину. Поэтому теперь стоит обратить внимание на продукты, которые способствуют восстановлению и успокоению желудка: овощные супы, каши на молоке и воде, куриное филе, нежирная рыба. В частности, вместо фруктов выбирайте свежие овощи.

После праздников позвольте своему организму отдохнуть, потому что после застолья ему долго приходилось переваривать жирную свинину или говядину. Поэтому теперь стоит обратить внимание на продукты, которые способствуют восстановлению и успокоению желудка: овощные супы, каши на молоке и воде, куриное филе, нежирная рыба. В частности, вместо фруктов выбирайте свежие овощи. Восстанавливайте желудок водой. Процесс похудения должен сопровождаться потреблением большого количества питьевой воды. Добавим, что на этот период лучше отказаться от чая и кофе. Позаботьтесь, чтобы с вами всегда была бутылка обычной воды. View this post on Instagram A post shared by H A N N A S C H Ö N B E R G (@hannaschonberg) "Монодиета". Чтобы быстрее похудеть после праздников, можно устраивать разгрузочные дни. Однако не стоит делать это "фанатично", чтобы не спровоцировать стресс для организма. Практикуйте монодиету – 1 день в неделю ешьте только один продукт, например, что-то из фруктов. Таким образом организм восстановится и отдохнет после перееданий. Для монодиеты лучше всего выбирать мандарины, зеленые яблоки или киви.

Чтобы быстрее похудеть после праздников, можно устраивать разгрузочные дни. Однако не стоит делать это "фанатично", чтобы не спровоцировать стресс для организма. Практикуйте монодиету – 1 день в неделю ешьте только один продукт, например, что-то из фруктов. Таким образом организм восстановится и отдохнет после перееданий. Для монодиеты лучше всего выбирать мандарины, зеленые яблоки или киви. Двигайтесь. Правильное питание или диеты не принесут желаемого эффекта, если вы не будете сочетать их со спортом. На время локдауна выполняйте простую зарядку-разминку дома: упражнения для рук, пресса и ягодиц. Постепенно возвращайтесь к полноценным тренировкам, ведь внезапные физические нагрузки могут травмировать мышцы. Поэтому начинайте с 1/4 своей привычной активности, впоследствии работайте вполсилы, а после 3 тренировки попробуйте свой привычный ритм.