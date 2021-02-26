Специальные косметические процедуры помогут защитить лицо в межсезонье – один из самых сложных периодов для адаптации кожи. Если ухаживать за кожей должным образом, то она не потеряет здоровый вид и сияние в начале весны.

Чтобы сохранить эластичность, свежий и сияющий цвет кожи, а также предотвратить появление мелких морщин и подтянуть контуры лица, можно попробовать весной одну из полезных косметических процедур или все по очереди. Весна – идеальное время, чтобы начать беспокоиться о своей красоте.

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Полезные косметические процедуры для лица на весну

Массаж

С помощью процедуры можно замедлить процессы старения. Также массаж делают и в медицинских целях, чтобы защитить мышцы лица от возможного паралича, нормализовать отток жидкостей и активизировать кровообращение. Чтобы заметить эффект от массажа, его следует выполнять регулярно. Разминать лицо пальцами или специальным нефритовым роликом можно самостоятельно в домашних условиях, если хорошо изучить массажные линии. Тратьте на бьюти-манипуляцию 5 минут после пробуждения и столько же перед сном. Таким образом кожа будет молодой и в тонусе.

Чтобы улучшить результат после массажа, перед процедурой наносите на лицо крем, сыворотку или специальное масло. Не делайте резких и "грубых" движений во избежание травмирования кожи.

Пилинг

Весной особенно нужна очистка кожи от ороговевших клеток. Поэтому можно применить один из 4 вариантов пилинга.

Механический – наиболее популярный, его можно проводить с помощью пемзы, маски-пленки или специальных средств, содержащих мелкие абразивные части. Важно чтобы состав продукта не был жестким, чтобы не травмировать дерму. Проводить процедуру не чаще 2 раз в неделю.

– наиболее популярный, его можно проводить с помощью пемзы, маски-пленки или специальных средств, содержащих мелкие абразивные части. Важно чтобы состав продукта не был жестким, чтобы не травмировать дерму. Проводить процедуру не чаще 2 раз в неделю. Химический – его основой является использование различных кислот. Такой вид пилинга делают для того, чтобы разгладить морщины, убрать рубцы и другие признаки старения на лице. Есть такие типы химического пилинга: поверхностный, средний и глубокий. Если первые 2 можно повторить самостоятельно дома, используя специальное средство, то глубокий химический пилинг лучше доверить профессиональному косметологу.

– его основой является использование различных кислот. Такой вид пилинга делают для того, чтобы разгладить морщины, убрать рубцы и другие признаки старения на лице. Есть такие типы химического пилинга: поверхностный, средний и глубокий. Если первые 2 можно повторить самостоятельно дома, используя специальное средство, то глубокий химический пилинг лучше доверить профессиональному косметологу. Лазерный – можно делать только в косметологическом салоне. С помощью лазера специалист может работать с труднодоступными слоями дермы, чтобы снять различные виды воспаления и нейтрализовать другие проблемы. Такой пилинг делают не чаще 1 раза в 3 месяца.

– можно делать только в косметологическом салоне. С помощью лазера специалист может работать с труднодоступными слоями дермы, чтобы снять различные виды воспаления и нейтрализовать другие проблемы. Такой пилинг делают не чаще 1 раза в 3 месяца. Ультразвуковой – также тот тип пилинга, который может сделать только профессионал. В результате вы получите лучшее состояние кожи, здоровый сияющий цвет лица, гладкий и упругий кожный барьер.

Инъекции красоты

Различные курсы уколов в косметологии предназначены для насыщения кожи необходимыми витаминами, разглаживания морщин, коррекции внешности. Речь идет о витаминных коктейлях, которые только помогут вашей коже справиться с неблагоприятными условиями межсезонья. Группа витаминов A, B, C и E, минералы, аминокислоты, ферменты, эластин и гиалуроновая кислота разгладят поверхность кожи, сделают ее увлажненной и насыщенной. Кроме того, такая процедура поможет стимулировать клетки коллагена, что предоставит лицу здоровое сияние, упругости. Однако решаться на уколы красоты или нет – выбор только за вами. Заранее проконсультируйтесь с врачом.