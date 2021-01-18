Взимку волосся вимагає особливого догляду та захисту. Адже мороз і тривале носіння головного убору травмує волосяну кутикулу, локони втрачають блиск, здоровий вигляд, а кінчики стають посіченими. Окрім додаткового вживання вітамінів і мінералів, у холодний період року слід користуватися дієвими порадами для догляду за волоссям.

Стан волосся взимку псується через негативний вплив морозу, шапок, капюшонів чи повітря у приміщенні, яке висушене батареями. Аби захистити волосся, Harper's Bazaar розповів, як за ним доглядати в холодну пору.

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Як доглядати за волоссям взимку

Взимку потрібно носити шапку, хоча вона й сприяє забрудненню волосся. Проте у такий спосіб можна частково захистити локони від морозу, який негативно впливає на стан волосся та сушить шкіру голови. Але зверніть увагу на шапки з натуральних матеріалів. Через синтетичні тканини волосся швидше жирніє, а також електризується. Якщо ви плануєте довго бути надворі в мороз, то ховайте під шапку не лише корені своєї шевелюри, але й всю довжину.

Через синтетичні тканини волосся швидше жирніє, а також електризується. Якщо ви плануєте довго бути надворі в мороз, то ховайте під шапку не лише корені своєї шевелюри, але й всю довжину. У холодні пори року намагайтеся рідше мити голову, якщо є така можливість. Адже, коли волосини особливо чутливі, то вода сушить і псує їх.



Особливості догляду за волоссям взимку / Фото з інстаграму @novitskaiaa