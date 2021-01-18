Як захистити волосся взимку від морозу і шапки: дієві поради
Взимку волосся вимагає особливого догляду та захисту. Адже мороз і тривале носіння головного убору травмує волосяну кутикулу, локони втрачають блиск, здоровий вигляд, а кінчики стають посіченими. Окрім додаткового вживання вітамінів і мінералів, у холодний період року слід користуватися дієвими порадами для догляду за волоссям.
Стан волосся взимку псується через негативний вплив морозу, шапок, капюшонів чи повітря у приміщенні, яке висушене батареями. Аби захистити волосся, Harper's Bazaar розповів, як за ним доглядати в холодну пору.
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Як доглядати за волоссям взимку
- Взимку потрібно носити шапку, хоча вона й сприяє забрудненню волосся. Проте у такий спосіб можна частково захистити локони від морозу, який негативно впливає на стан волосся та сушить шкіру голови. Але зверніть увагу на шапки з натуральних матеріалів. Через синтетичні тканини волосся швидше жирніє, а також електризується. Якщо ви плануєте довго бути надворі в мороз, то ховайте під шапку не лише корені своєї шевелюри, але й всю довжину.
- У холодні пори року намагайтеся рідше мити голову, якщо є така можливість. Адже, коли волосини особливо чутливі, то вода сушить і псує їх.
Особливості догляду за волоссям взимку / Фото з інстаграму @novitskaiaa
- Не забувайте про додаткове живлення волосся і шкіри голови. Візьміть за звичку взимку робити спеціальні живильні маски, користуватися різними сироватками й оліями. Ефективніше використовувати такі засоби перед сном, щоб за 8 годин їхні живильні речовини могли якісно проникнути в шкіру голови та волосяну структуру.
- Уникайте сушіння волосся феном. Звісно, краще скористатися феном, ніж виходити на мороз з мокрим волоссям. Але намагайтеся додатково не пересушувати шевелюру взимку, а також обов’язково заздалегідь наносіть термозахисні засоби.
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