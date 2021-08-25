Профілактика целюліту є важливою. Адже від наявної "апельсинової шкірочки" на тілі важче позбутися. Катерина Жук переконана, що її методи проти целюліту є особливо ефективними, якщо все робити поетапно, але головне – потрібно не лінуватися.

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Методи профілактики целюліту від учасниці "Холостяк-11"

Підготовка шкіри. "Брашинг" є важливим етапом у догляді за тілом. Сухий масаж спеціальною щіткою зі жорсткою щетиною потрібно робити протягом 5 – 7 хвилин, працюючи із ділянками сідниць, стегон і живота.

"Брашинг" є важливим етапом у догляді за тілом. Сухий масаж спеціальною щіткою зі жорсткою щетиною потрібно робити протягом 5 – 7 хвилин, працюючи із ділянками сідниць, стегон і живота. Нанесення олії на тіло. Під час проведення цього етапу слід робити на стегнах рухи вгору і вниз, а на животі – кругові рухи. Для масажування використовуйте силіконову банку 10 – 15 хвилин. Проте Катерина наголошує, що з банками необхідно бути обережними. Можна навіть переглянути експертні відео на ютубі, як правильно це робити. У красуні перший раз не був вдалим – вона отримала великі синці. Адже неправильне проведення процедури є небезпечним.



Як мати красиве тіло / Фото з інстаграму Катерини Жук

Скрабування всіх ділянок. Після попередніх кроків шкіра вже готова вбирати олію і вітаміни зі скрабу.

Після попередніх кроків шкіра вже готова вбирати олію і вітаміни зі скрабу. Душ. Учасниця романтичного шоу "Холостяк-11" радить приймати контрастний душ. Проте навіть вона ще не готова чергувати температуру води, тому обмежується лише нормальною.

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-11" радить приймати контрастний душ. Проте навіть вона ще не готова чергувати температуру води, тому обмежується лише нормальною. Здоровий сон. Катерина також наголошує на важливості цієї поради.



Методи боротьби з целюлітом / Фото з інстаграму Катерини Жук

Проводити процедури для профілактики целюліту дівчина рекомендує через день, протягом 2 тижнів. Їх можна буде повторити через місяць. Незабаром ви зможете побачити результат і покращення стану шкіри.