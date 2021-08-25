Профилактика целлюлита важна. Ведь от имеющейся "апельсиновой кожицы" на теле труднее избавиться. Екатерина Жук убеждена, что ее методы против целлюлита являются особенно эффективными, если все делать поэтапно, но главное – нужно не лениться.

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Методы профилактики целлюлита от участницы "Холостяк-11"

Подготовка кожи. "Брашинг" является важным этапом в уходе за телом. Сухой массаж специальной щеткой с жесткой щетиной нужно делать в течение 5 – 7 минут, работая с участками ягодиц, бедер и живота.

"Брашинг" является важным этапом в уходе за телом. Сухой массаж специальной щеткой с жесткой щетиной нужно делать в течение 5 – 7 минут, работая с участками ягодиц, бедер и живота. Нанесение масла на тело. Во время проведения этого этапа следует делать на бедрах движения вверх и вниз, а на животе – круговые движения. Для массирования используйте силиконовую банку 10 – 15 минут. Однако Екатерина подчеркивает, что с банками необходимо быть осторожными. Можно даже просмотреть экспертные видео на ютубе, как правильно это делать. У красавицы первый раз не был удачным – она получила большие синяки. Ведь неправильное проведение процедуры является опасным.



Как иметь красивое тело / Фото из инстаграма Екатерины Жук

Скрабирование всех участков. После предыдущих шагов кожа уже готова впитывать масло и витамины из скраба.

После предыдущих шагов кожа уже готова впитывать масло и витамины из скраба. Душ. Участница романтического шоу "Холостяк-11" советует принимать контрастный душ. Однако даже она еще не готова чередовать температуру воды, поэтому ограничивается лишь нормальной.

Участница романтического шоу "Холостяк-11" советует принимать контрастный душ. Однако даже она еще не готова чередовать температуру воды, поэтому ограничивается лишь нормальной. Здоровый сон. Екатерина также подчеркивает важность этого совета.



Методы борьбы с целлюлитом / Фото из инстаграма Екатерины Жук

Проводить процедуры для профилактики целлюлита девушка рекомендует через день, в течение 2 недель. Их можно будет повторить через месяц. Вскоре вы сможете увидеть результат и улучшение состояния кожи.