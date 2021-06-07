Як зробити губи м'якими і гладенькими: експертні поради для догляду і вибору бальзаму

Щоб губи були здоровими, красивими і ваша кохана людина хотіла їх цілувати, за ним потрібен ретельний і правильний догляд. Тому вам у нагоді стануть корисні експертні поради, а точніше – повний гід з догляду за губами.

Витрачаючи багато часу на догляд за шкірою обличчя, можна й забути про губи. Проте саме ці делікатна ділянка часто страждає від подразників навколишнього середовища. Аби уникнути появи тріщин і допомогти губам бути м'якими і гладенькими, дізнайтеся більше про особливості догляду за ними.

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Як доглядати за губами

Насамперед від сухості і тріщин губи легше вберегти, ніж потім вилікувати, тому їх слід захищати від високої температури, під час опалювального сезону в приміщенні можна спробувати використовувати зволожувач повітря. Фармацевтка і засновниця QED Skincare Шошана Ейснер радить увімкнути зволожувач повітря у спальні на ніч.

Щоб губи були м'якими і здоровими, дотримуйтеся нижченаведених порад якомога довше.

Скрабуйте. Процедура допоможе позбутися від сухої омертвілої шкіри, яка заважає губам бути гладенькими, а іншим засобам правильно проникати в шкіру. Шошана Ейснер наголошує, що використовувати скраб для губ потрібно не частіше 2 разів на тиждень. Якщо у вас немає необхідного засобу, то протріть губи круговими рухами м'якою зубною щіткою з невеликою кількістю бальзаму для губ.

Процедура допоможе позбутися від сухої омертвілої шкіри, яка заважає губам бути гладенькими, а іншим засобам правильно проникати в шкіру. Шошана Ейснер наголошує, що використовувати скраб для губ потрібно не частіше 2 разів на тиждень. Якщо у вас немає необхідного засобу, то протріть губи круговими рухами м'якою зубною щіткою з невеликою кількістю бальзаму для губ. Наносіть маску. Для губ можна застосовувати накладні гелеві маски для миттєвого зволоження (вони зазвичай стають у нагоді, коли ви кудись збираєтеся) або спеціальні незмивні маски для догляду, які слід наносити на губи перед сном, щоб вони ефективно проявили свої живильні властивості.

Для губ можна застосовувати накладні гелеві маски для миттєвого зволоження (вони зазвичай стають у нагоді, коли ви кудись збираєтеся) або спеціальні незмивні маски для догляду, які слід наносити на губи перед сном, щоб вони ефективно проявили свої живильні властивості. Зволожуйте. Періодично протягом всього дня потрібно стежити, щоб губи були зволоженими. На деякий час можна замінити яскраву помаду звичайним кольоровим бальзамом для губ. Не дивлячись на те, що такі продукти зазвичай не дуже пігментовані, вони надають губам привабливого відтінку і містять зволожувальні компоненти.

Як вибрати бальзам для губ

У догляді за губами найважливіше вибрати хороший бальзам. Нагадаємо, що бальзами для губ, ще відомі як олії для губ і гігієнічні помади, утримують вологу, чим допомагають губам завжди бути зволоженими і ніжними.