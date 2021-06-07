Как сделать губы мягкими и гладкими: экспертные советы по уходу и выбору бальзама

Чтобы губы были здоровыми, красивыми и ваш любимый человек хотел их целовать, за ними нужен тщательный и правильный уход. Поэтому вам пригодятся полезные экспертные советы, а точнее – полный гид по уходу за губами.

Тратя много времени на уход за кожей лица, можно и забыть о губах. Однако именно этот деликатный участок часто страдает от раздражителей окружающей среды. Чтобы избежать появления трещин и помочь губам быть мягкими и гладкими, узнайте больше об особенностях ухода за ними.

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Как ухаживать за губами

Прежде всего от сухости и трещин губы легче уберечь, чем потом вылечить, поэтому их следует защищать от высокой температуры, во время отопительного сезона в помещении можно попробовать использовать увлажнитель воздуха. Фармацевт и основательница QED Skincare Шошана Эйснер советует включить увлажнитель воздуха в спальне на ночь.

Чтобы губы были мягкими и здоровыми, придерживайтесь нижеследующих советов как можно дольше.

Скрабируйте. Процедура поможет избавиться от сухой омертвевшей кожи, которая мешает губам быть гладкими, а другим средствам правильно проникать в кожу. Шошана Эйснер отмечает, что использовать скраб для губ нужно не чаще 2 раз в неделю. Если у вас нет необходимого средства, то протрите губы круговыми движениями мягкой зубной щеткой с небольшим количеством бальзама для губ.

Процедура поможет избавиться от сухой омертвевшей кожи, которая мешает губам быть гладкими, а другим средствам правильно проникать в кожу. Шошана Эйснер отмечает, что использовать скраб для губ нужно не чаще 2 раз в неделю. Если у вас нет необходимого средства, то протрите губы круговыми движениями мягкой зубной щеткой с небольшим количеством бальзама для губ. Наносите маску. Для губ можно применять накладные гелевые маски для мгновенного увлажнения (они обычно пригождаются, когда вы куда-то собираетесь) или специальные несмываемые маски для ухода, которые следует наносить на губы перед сном, чтобы они эффективно проявили свои питательные свойства.

Для губ можно применять накладные гелевые маски для мгновенного увлажнения (они обычно пригождаются, когда вы куда-то собираетесь) или специальные несмываемые маски для ухода, которые следует наносить на губы перед сном, чтобы они эффективно проявили свои питательные свойства. Увлажняйте. Периодически в течение всего дня нужно следить, чтобы губы были увлажненными. На некоторое время можно заменить яркую помаду обычным цветным бальзамом для губ. Не смотря на то, что такие продукты обычно не очень пигментированные, они придают губам привлекательный оттенок и содержат увлажняющие компоненты.

Как выбрать бальзам для губ

В уходе за губами важнее всего выбрать хороший бальзам. Напомним, что бальзамы для губ, еще известные как масла для губ и гигиенические помады, удерживают влагу, чем помогают губам всегда быть увлажненными и нежными.