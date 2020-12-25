В новогоднюю ночь безупречный образ, нужно удачно дополнить идеальным макияжем. С помощью советов от профессионального визажиста можно сделать красивый мейк-ап для Нового года самостоятельно в домашних условиях.

Визажист и основательница бьюти-проекта Nebo Makeup Марта Гунькало поделилась полезными советами для создания новогоднего макияжа своими руками, а также рассказала о бьюти-тенденциях, которые будут популярными в 2021, сообщает ТСН.

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Новогодний макияж своими руками в домашних условиях

Среди современных бьюти-тенденций выделяют нежные тона и все оттенки косметических продуктов, которые гармонично смотрятся на лице, придают ему свежести и привлекательности, а не "перегружают".

выделяют нежные тона и все оттенки косметических продуктов, которые гармонично смотрятся на лице, придают ему свежести и привлекательности, а не "перегружают". Марта Гунькало отмечает использование новогодних акцентов в макияже. Ведь блестки – это то, что уместно использовать для Нового года даже в мейк-апе. Однако визажист рекомендует заменить их на слюду – камни природного происхождения мелкого помола. Также попробуйте аккуратно наклеить пучковые или ленточные ресницы, чтобы сделать взгляд визуально выразительнее. А нижнее веко можно выделить цветными тенями или карандашом.

Не забывайте, что каждый макияж должен быть индивидуальным , ибо у всех разные особенности черт лица. Визажист Марта Гунькало советует для самостоятельного контуринга использовать сухие текстуры, потому что с ними легче работать и на коже они имеют более естественный вид. Блондинкам стоит использовать косметику на 3 тона светлее, чем брюнеткам.

, ибо у всех разные особенности черт лица. Визажист Марта Гунькало советует для самостоятельного контуринга использовать сухие текстуры, потому что с ними легче работать и на коже они имеют более естественный вид. Блондинкам стоит использовать косметику на 3 тона светлее, чем брюнеткам. Цвета и оттенки. Прежде всего определите, должен ли ваш макияж вообще быть выразительным, или вы отдадите предпочтение только одному яркому акценту в мейк-апе. Если вы поклонница первого варианта, то оттенки будет не так трудно выбрать. Главное, чтобы они гармонировали между собой. Бьюти-эксперт Марта говорит, что в противном случае цвета будут играть основную роль: "Поможет нам в этом хроматический круг. Когда мы видим цвета в круге, расположенные друг напротив друга, мы понимаем, что эти цвета усиливают яркость друг друга, и прекрасно дополняют. Это означает, что если мы выберем розовые тона для зеленых глаз, это визуально подчеркнет их природный цвет в разы".

Стоит быть осторожными с сочетанием ярких тонов.

Не рекомендую, выбирая насыщенный оттенок, делать его в растяжке аналогичных оттенков. А значит розовый мы сочетаем не с вишневым или фиолетовым, а с коричневым и серым. Лучшим вариантом будет, если внешний уголок глаза будет нейтрального оттенка. В таком случае макияж будет иметь элегантный и дорогой вид,

– объясняет визажистка Марта Гунькало.

Чтобы получить результат салонного макияжа, который вы будете делать самостоятельно, нужно использовать профессиональные инструменты и материалы. Вам необязательно покупать весь набор профессиональных кистей для мейк-апа, обратите внимание на инструменты, которые продаются поштучно, как и отдельные продукты декоративной косметики. Что касается теней и других пигментов для макияжа глаз, то можно выбирать продукцию бюджетных брендов.

Резюмируя советы, еще раз напомним, что следует хорошо изучить черты своего лица, найти оттенки, которые будут вам подходить и начинайте менять бюджетную косметику и бьюти-инструменты на профессиональные. С помощью удачного макияжа вам удастся подчеркнуть все преимущества своей красоты и иметь безупречный вид в новогоднюю ночь.