Сделайте это до 35: вредные бьюти-привычки, от которых стоит отказаться
Если вы хотите иметь идеальное состояние кожи даже после 35, то следует об этом позаботиться заранее. Существуют бьюти-привычки, которые ускоряют появление первых признаков старения. Чтобы избежать этого и сохранить свою естественную красоту надолго, узнайте о вредных привычках и избавьтесь от них.
Правильный уход за своей внешностью помогает иметь привлекательный вид, но некоторые вредные бьюти-привычки могут мешать всем вашим стараниям. Harper's Bazaar поделился, что нужно прекратить делать до 35 лет, чтобы иметь привлекательный вид позже.
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Вредные бьюти-привычки, от которых следует отказаться до 35
- Не делать демакияж перед сном. Все процессы обновления кожи являются активными во время сна, а также в этот момент ускоряется детоксикация и заживление. Если перед сном не соблюдать необходимой бьюти-рутины, то утром вам совсем не понравится отражение в зеркале. Прежде всего тщательно очищайте лицо и шею от остатков косметики и другой грязи, накопившейся на них в течение дня. Обладательницам жирного типа кожи для демакияжа нужно отдавать предпочтение специальным гелям и пенкам, а для сухой кожи выбирайте молочко или мицеллярной воду.
- Только 1 раз в день наносить SPF-защиту. Обычно средства с уровнем SPF действуют в течение 2 часов. Если вы нанесли солнцезащитный крем утром, то в обед он уже не сможет защищать вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому в течение дня используйте пудру, кушон и спреи для лица с SPF.
- Нерегулярное скрабирование. Использование эксфолиантов помогает уходовым средствам быстрее впитываться и глубже проникать в кожу. Чтобы эффект от косметики для ухода за кожей был лучшим, то скрабируйте ее 1-2 раза в неделю эксфолиантами с абразивными частицами, а затем наносите тоник или сыворотку с кислотами.
- Ненормированный режим сна. Коже необходима возможность, чтобы регенерироваться после вредного воздействия внешних факторов: ультрафиолетового излучения, загрязненного воздуха, косметики. Чтобы оставаться в тонусе и иметь сияющий вид дермы, не пренебрегайте здоровым сном, ведь именно во время него она имеет возможность полностью восстановиться.
- Не чистить кисти для макияжа. Это очень вредная бьюти-привычка. На инструментах для нанесения косметики накапливается много бактерий, которые переносятся на кожу во время ее взаимодействия с кистями. Поэтому очищайте их водой с мылом, реже следует использовать специальные спреи. Проводите такую процедуру после каждого использования кистей, чтобы удалять даже незначительные загрязнения.
- Есть слишком много сладостей. Красота кожи не будет такой длительной, если вы будете употреблять продукты с высоким гликемическим индексом. Среди них белый хлеб и сладости, которые провоцируют появление акне. Если вас беспокоят проблемы с кожей, то минимизируйте потребление сладких продуктов до 1-2 раз в неделю.
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