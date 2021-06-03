Hair-експерти переконані, що більшість з нас миють волосся і шкіру голови неправильно, чим дуже шкодять шевелюрі. Тому про ці помилки варто дізнатися більше і не повторювати їх.

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5 помилок при митті голови, про які ви не знали

Мити волосся щодня. Надмірне очищення також шкодить шевелюрі. Адже під час миття волосини втрачають свої природні олії. Коли їх стає мало, то шкіра голови отримує сигнал, що вона повинна продукувати більше жиру. Саме через це волосся швидше жирніє. Також щоденне миття порушує водно-жировий баланс волосся й епідермісу, що згодом спровокує появу лупи, а локони можуть потьмяніти. Якщо у вас є необхідність мити волосся щодня, то спробуйте інколи замінювати повноцінне миття сухим шампунем. Коли спеціального засобу немає під рукою, то спробуйте використати дитячу присипку.

Надмірне очищення також шкодить шевелюрі. Адже під час миття волосини втрачають свої природні олії. Коли їх стає мало, то шкіра голови отримує сигнал, що вона повинна продукувати більше жиру. Саме через це волосся швидше жирніє. Також щоденне миття порушує водно-жировий баланс волосся й епідермісу, що згодом спровокує появу лупи, а локони можуть потьмяніти. Якщо у вас є необхідність мити волосся щодня, то спробуйте інколи замінювати повноцінне миття сухим шампунем. Коли спеціального засобу немає під рукою, то спробуйте використати дитячу присипку. Неправильне використання кондиціонера. А ще більша помилка – не користуватися ним зовсім. У випадку неправильного застосування кондиціонера може здатися, що він робить волосся важким і млявим. А саме: наносити кондиціонер на коріння, а потім на іншу частину волосся – груба помилка. Професіонали радять спочатку розподілити кондиціонер по кінчиках волосся, а потім рухатися до середини. Більше продукту слід наносити ділянки шевелюри, де вона січеться і ламається найбільше.

Прихильність до шампунів зі сульфатами. Сульфати включають у склад багатьох шампунів, аби вони добре пінилися. Проте ці речовини не є корисними для волосся. Вони позбавляють локони і шкіру голови від захисних олій, роблять їх сухими і уразливими до пошкоджень. Власницям кучерявого або фарбованого волосся особливо не можна користуватися шампунем зі сульфатами. Вибирайте безсульфатні засоби для миття голови, бо вони м’якше і щільніше утримують кутикулу, тому зберігають колір волосся блискучим надовго.

Сульфати включають у склад багатьох шампунів, аби вони добре пінилися. Проте ці речовини не є корисними для волосся. Вони позбавляють локони і шкіру голови від захисних олій, роблять їх сухими і уразливими до пошкоджень. Власницям кучерявого або фарбованого волосся особливо не можна користуватися шампунем зі сульфатами. Вибирайте безсульфатні засоби для миття голови, бо вони м’якше і щільніше утримують кутикулу, тому зберігають колір волосся блискучим надовго. Мити волосся в гарячій воді. Висока температура води сушить волосся і шкіру голови, розкриває кератинові лусочки, розширює пори, чим відкриває шлях назовні кератиновим протеїнам і молекулам кольору, тому волосся втрачає силу і отримує тьмяний колір. Стежте, щоб вода для миття волосся не була гарячою.