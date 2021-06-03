Hair-эксперты уверены, что большинство из нас моют волосы и кожу головы неправильно, чем очень вредят шевелюре. Поэтому об этих ошибках стоит узнать больше и не повторять их.

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5 ошибок при мытье головы, о которых вы не знали

Мыть волосы ежедневно. Чрезмерное очищение также вредит шевелюре. Так как во время мытья волосы теряют свои природные масла. Когда их становится мало, то кожа головы получает сигнал, что она должна продуцировать больше жира. Именно поэтому волосы быстрее жирнеют. Также ежедневное мытье нарушает водно-жировой баланс волос и эпидермиса, что впоследствии спровоцирует появление перхоти, а локоны могут потускнеть. Если у вас есть необходимость мыть волосы каждый день, то попробуйте иногда заменять полноценное мытье сухим шампунем. Когда специального средства нет под рукой, то попробуйте использовать детскую присыпку.

Чрезмерное очищение также вредит шевелюре. Так как во время мытья волосы теряют свои природные масла. Когда их становится мало, то кожа головы получает сигнал, что она должна продуцировать больше жира. Именно поэтому волосы быстрее жирнеют. Также ежедневное мытье нарушает водно-жировой баланс волос и эпидермиса, что впоследствии спровоцирует появление перхоти, а локоны могут потускнеть. Если у вас есть необходимость мыть волосы каждый день, то попробуйте иногда заменять полноценное мытье сухим шампунем. Когда специального средства нет под рукой, то попробуйте использовать детскую присыпку. Неправильное использование кондиционера. А еще большая ошибка – не пользоваться им вовсе. В случае неправильного применения кондиционера может показаться, что он делает волосы тяжелыми и безжизненными. А именно: наносить кондиционер на корни, а затем на остальную часть волос – грубая ошибка. Профессионалы советуют сначала распределить кондиционер по кончикам волос, а затем двигаться к середине. Больше продукта следует наносить на участки шевелюры, где она сечется и ломается больше всего.

Привязанность к шампуням с сульфатами. Сульфаты включают в состав многих шампуней, чтобы они хорошо пенились. Однако эти вещества не полезны для волос. Они лишают локоны и кожу головы защитных масел, делают их сухими и уязвимыми к повреждениям. Обладательницам вьющихся или окрашенных волос особо нельзя пользоваться шампунем с сульфатами. Выбирайте безсульфатные средства для мытья головы, потому что они мягче и плотнее удерживают кутикулу, поэтому сохраняют цвет волос блестящим надолго.

Сульфаты включают в состав многих шампуней, чтобы они хорошо пенились. Однако эти вещества не полезны для волос. Они лишают локоны и кожу головы защитных масел, делают их сухими и уязвимыми к повреждениям. Обладательницам вьющихся или окрашенных волос особо нельзя пользоваться шампунем с сульфатами. Выбирайте безсульфатные средства для мытья головы, потому что они мягче и плотнее удерживают кутикулу, поэтому сохраняют цвет волос блестящим надолго. Мыть волосы в горячей воде. Высокая температура воды сушит волосы и кожу головы, раскрывает кератиновые чешуйки, расширяет поры, чем открывает путь наружу протеинам и молекулам цвета, поэтому волосы теряют силу и приобретает тусклый цвет. Следите, чтобы вода для мытья волос не была горячей.