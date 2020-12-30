В 2021 году индустрия красоты удивит трендом на кардинальные эксперименты со своей внешностью. Hair-стилисты рекомендуют начать с прически. Они назвали стрижки и укладки, которые будут модными в следующем году.

Если вы планируете менять имидж с помощью новой прически, то обратите внимание на главные hair-тренды будущего года. В моду вернутся классический боб, очаровательная стрижка пикси и дерзкий маллет, сообщает "Новое время".

К теме: Стрижки из кино: старые варианты, которые снова будут модными в 2021

Самые модные прически 2021

Классический боб

Стрижка не теряет своей актуальности уже на протяжении многих лет. Она была одной из самых популярных в 2020, и не станет антитрендом в следующем году. Эксперты в индустрии красоты рекомендуют обратить особое внимание на боб с неровным пробором, который подойдет женщинам любого возраста.

Пикси

Hair-стилисты признаются, что в 2021 ожидают от клиенток запросов на как можно более короткие стрижки. Бриана Сиснерос, посол Wella Professionals в Северной Америке, рассказала для издания The List, что пикси – это один из главных бьюти-трендов следующего года.

Стильные небрежные локоны

Среди тенденций следующего сезона смелые и эффектные трансформации прически. Модными будут сексуальные "лохматые" стрижки. Многослойность на волосах будет способствовать стильному виду вашего образа. В частности, такое решение является практичным, потому что эту стрижку нет нужды постоянно укладывать и ежедневно мыть волосы.

Средняя длина волос

Поклонницам волос средней длины повезло, потому что в 2021 году это будет еще одним hair-трендом. Также не ограничивайте себя в экспериментах с окрашиванием и фантазируйте с прическами, чтобы оставаться модной.

Челка-шторка

Челка, которая напоминает шторку, вскоре будет на пике популярности. Ее преимуществом является то, что она будет красиво смотреться на любой длине и текстуре волос, а также ей не нужен особый уход. Southern Living комментирует, что такой вариант челки является одновременно стильным и напоминает стиль ретро.

Маллет

Маллет снова в тренде. Даже прическа Майли Сайрус в очередной раз это подтверждает. Если вам больше не нравятся классические стрижки, то маллет, который раньше делали только мужчины, станет замечательным способом освежить имидж.

Кудри с челкой

Обладательницам вьющихся волос в 2021 будет достаточно всего лишь обрезать челку, чтобы оставаться в тренде. Такая объемная, волнистая и многослойная прическа будет иметь естественный вид. Благодаря этому hair-стилисты прогнозируют ей популярность в течение следующего года.