Окрім застосування різноманітних засобів для догляду за шкіро, які пропонує ринок краси, аби покращити стан шкіри, варто дотримуватися простих і дієвих правил. Ідеальності шкіри сприяє не лише доглядова косметика, але й її правильне використання, здоровий сон та інші чинники.