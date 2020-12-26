Головні правила краси, які допоможуть покращити стан шкіри
Окрім застосування різноманітних засобів для догляду за шкіро, які пропонує ринок краси, аби покращити стан шкіри, варто дотримуватися простих і дієвих правил. Ідеальності шкіри сприяє не лише доглядова косметика, але й її правильне використання, здоровий сон та інші чинники.
Говорячи про догляд за шкірою, важливо додати, що він повинен бути правильним у поєднанні з хорошим сном і здоровим харчуванням. Harper's Bazaar поділився головними правилами краси, які знадобляться кожній жінці.
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Правила для догляду за шкірою
- Мінімізуйте кількість вживання солі, яка провокує набряки на обличчі внаслідок надмірного вмісту йоду в організмі, а також висипання у власниць шкіри, яка схильна до появи вугрів.
- Продукти, за допомогою яких проводите процедуру демакіяжу, варто зберігати в холодильнику. Низька температура засобу допоможе якісніше прибрати набряки і темні круги під очима, а також стимулюватиме кровообіг.
- Ультрафіолетові промені є дуже шкідливими для шкіри, тому кожній жінці, яка прагне зберегти молодість і красу якомога довше, слід щодня наносити на обличчя SPF-захист.
- Спіть на спині, щоб відтік рідини в організмі відбувався природним чином, а зранку ви прокидалися без набряків, але зі свіжим і відпочилим виглядом.
- Проводьте професійний масаж обличчя 4 рази на рік. Найкраще виконувати процедуру у період зміни пори року, щоб не втрачати красу і тонус шкіри.
- Скрабуйте шкіру 1-2 рази на тиждень. Видаляючи ороговілі клітини, ви сприяєте глибшому проникненню в дерму засобів для догляду. Після ексфоліації не забувайте наносити зволожувальний і живильний крем.
- За можливості, вимикайте на ніч обігрівачі, адже вони дуже сушать шкіру, провокують набряки на обличчі та непривабливий зовнішній вигляд.
- Аби корисні інгредієнти маски краще проникали в шкіру, після їхнього нанесення покривайте обличчя фланелевою серветкою.
- Масаж кінчиками пальців відповідної ділянки обличчя допоможе позбутися від набряків.
- Вживайте більше продуктів, які містять цинк, щоб уникнути появи висипань на шкірі.
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