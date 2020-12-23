Про деякі б’юті-проблеми жінки соромляться говорити не лише з подругами, але й з експертами, які б допомогли їх позбутися. Поширені неприємності, як-от постійне несвіже дихання, запах від ніг, вросле волосся чи бородавки, не зникнуть самі собою. Тому варто дізнатися про способи їхнього вирішення.

Делікатні б’юті-проблеми вимагають спеціальних способів вирішення. Grazia вирішили ними поділитися.

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Б’юті-проблеми, про які жінки соромляться говорити

Запах від ніг

Потіння стоп є природною реакцією організму, але інколи пітливість є підвищеною. У такому випадку вам варто особливо уважно проводити гігієну ніг. Їх потрібно мити щодня, відлущувати ороговілу шкіру спеціальною щіткою. Зокрема, причиною запаху від ніг може бути неправильно підібране чи неякісне взуття. Віддавайте перевагу натуральним матеріалам. Також плоскостопість може спровокувати підвищену пітливість, коли на ноги йде більше навантаження і вони намагаються охолонути таким чином. Тоді вам знадобляться ортопедичні устілки і спеціальні антиперспіранти або навіть ін’єкції ботулотоксину.

Несвіже дихання

Ця проблема зважає багатьом відчувати себе впевнено. Існує лайфхак, який допоможе вам дізнатися про той запах з вашого роту, який відчувають інші. Для цього зніміть чайною ложечкою трішки наліт, який є на кінчику вашого язика і понюхайте. Офіційна назва неприємного запаху з рота – галітоз. Неприємність може виникати внаслідок сухості в роті, тому носіть зі собою завжди пляшку з водою, а також не забувайте щодня очищувати язик. Проте іншими чинниками, які призводять до появи проблеми можуть бути діабет, гастрит і захворювання носоглотки. Якщо разом із неприємним запахом з рота вас турбують біль в боці або в центрі живота, стає важко дихати чи збільшуються мигдалини, то варто звернутися до лікаря.

Постійно пітніють долоні

Долоні можуть пітніти через нервову напругу. Якщо у вас виникає дискомфорт, то сходіть на консультацію до ендокринолога. Можливо, причиною цьому є щитоподібна залоза. Також спробуйте робити самостійно вдома контрастні ванночки для рук.

Бородавки

Вірус папіломи є особливо підступним. Найбільшому ризику піддаються люди зі слабким імунітетом. Вам необхідно знати, що зараження відбувається через пошкоджені ділянки шкіри та різні тріщинки. Аби уникнути появи бородавок, не носіть взуття, яке затісне для вас або натирає. Якщо проблема вже виникла, то використовуйте спеціальні пластирі і ручки з трихлороцтовою кислотою. Також бородавки може видалити спеціаліст.

Вросле волосся

Волосини на тілі можуть рости неправильно, якщо у вас надто товстий шкірний покрив чи ви неправильно виконуєте процедуру гоління. Перед епіляцією завжди потрібно робити пілінг, а після наносити крем, який сповільнює ріст волосся, зволожувати шкіру і дезінфікувати. Якщо навколо врослих волосин утворюється почервоніння, то кілька днів потрібно протирати цю ділянку саліциловою кислотою, допоки запалення не зникне, а потім розпарте шкіру, проскрабуйте її й акуратно видаліть волосину пінцетом.

Інтимний запах

Явище є природним. Проте якщо запах змінюється, то варто звернути на це увагу. У такому випадку важливо дотримуватися правильної інтимної гігієни, але відчувати міру, що не пошкодити кислотно-основний баланс і не погіршити ситуацію. Зокрема, для здоров’я інтимних органів потрібно одягати бавовняну білизну, не носити тісного одягу, одразу після басейну знімати купальник, правильно харчуватися, тому що стан мікрофлори кишківника також впливає на інтимний запах.

Потемніння шкіри

Інколи в інтимних ділянках можуть виникати яскраві зміни відтінку шкіри. Це може спровокувати зайва вага чи натирання. Тому вам слід позбутися тісного одягу, обережно робити епіляцію. Якщо причиною пігментації шкіри є наслідки грибка чи гормонального збою, то зверніться до фахівця з естетичної медицини. І він зможе зробити відбілювання дерми за допомогою лазерного втручання.

Волосся над губою

Через гормональні перепади у жінок можуть темніти світлі волосини над губою. Ви можете видалити "вусики". Для цього підіть на електроепіляцію, але попередньо проконсультуйтеся з дерматологом.