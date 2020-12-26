Кроме применения различных средств по уходу за кожей, которые предлагает рынок красоты, чтобы улучшить состояние кожи, следует придерживаться простых и действенных правил. Идеальности кожи способствует не только уходовая косметика, но и ее правильное использование, здоровый сон и другие факторы.