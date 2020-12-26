Главные правила красоты, которые помогут улучшить состояние кожи
Кроме применения различных средств по уходу за кожей, которые предлагает рынок красоты, чтобы улучшить состояние кожи, следует придерживаться простых и действенных правил. Идеальности кожи способствует не только уходовая косметика, но и ее правильное использование, здоровый сон и другие факторы.
Говоря об уходе за кожей, важно добавить, что он должен быть правильным в сочетании с хорошим сном и здоровым питанием. Harper's Bazaar поделился главными правилами красоты, которые понадобятся каждой женщине.
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Правила по уходу за кожей
- Старайтесь уменьшить количество употребления соли, которая провоцирует отеки на лице вследствие избыточного содержания йода в организме, а также высыпания у обладательниц кожи, склонной к появлению угрей.
- Продукты, с помощью которых проводите процедуру демакияжа, следует хранить в холодильнике. Низкая температура средства поможет качественнее убрать отеки и темные круги под глазами, а также стимулировать кровообращение.
- Ультрафиолетовые лучи очень вредны для кожи, поэтому каждой женщине, которая стремится сохранить молодость и красоту как можно дольше, следует ежедневно наносить на лицо SPF-защиту.
- Спите на спине, чтобы отток жидкости в организме происходил естественным образом, а утром вы просыпались без отеков, но со свежим и отдохнувшим видом.
- Проводите профессиональный массаж лица 4 раза в год. Лучше всего выполнять процедуру в период смены времени года, чтобы не терять красоту и тонус кожи.
- Скрабируйте кожу 1-2 раза в неделю. Удаляя ороговевшие клетки, вы способствуете более глубокому проникновению в дерму средств для ухода. После эксфолиации не забывайте наносить увлажняющий и питательный крем.
- По возможности, выключайте на ночь обогреватели, ведь они очень сушат кожу, провоцируют отеки на лице и непривлекательный внешний вид.
- Чтобы полезные ингредиенты маски лучше проникали в кожу, после их нанесения покрывайте лицо фланелевой салфеткой.
- Массаж кончиками пальцев соответствующего участка лица поможет избавиться от отеков.
- Употребляйте больше продуктов, содержащих цинк, чтобы избежать появления высыпаний на коже.
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