25 апреля в мире празднуют День благодарности парикмахерам или День парикмахера. Благодаря труду людей этой профессии население мира может становиться красивее. Ведь стильная и профессиональная стрижка или прическа придают любому образу безупречный вид. Однако работа парикмахера не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Для ютуб-канала Luki Наталья Ткачук призналась, что парикмахеров больше всего раздражает в их работе. Конечно, героиня высказала только свое мнение, но таким образом, она хотела донести до зрителей, что профессия парикмахера имеет свои нюансы и ее нужно ценить, как и любую другую. Вам будет интересно: Специально для брюнеток: 6 модных оттенков волос, которые будут в тренде летом 2021 Что раздражает парикмахера Когда человек приходит подрезать кончики, но не понимает одного момента: чтобы убрать кончики, прическа должна иметь форму, потому что парикмахер не понимает, с чего начинать. Поэтому прежде всего стоит сделать правильную стрижку, а потом отталкиваться от того, что есть. Наталья отмечает, что недостаточно 1 раз в 8 лет ходить к мастеру, чтобы "подрезать кончики".

Случаи, когда приходят девушки и заявляют: "Я четко знаю, чего хочу. Это будет прорыв", а затем показывают 10 фотографий с совершенно разными стрижками, и добавляют, что им нужно что-то из этого.

Запросы вроде: "Мы с мужем летим на 3 – 5 дней отдыхать. Мне нужна укладка, мы будем много фотографироваться, и фото должны быть красивыми. Но голову мыть я не буду, укладка должна держаться. И еще момент: стайлинги я не люблю, это должно быть natural". Парикмахеры в такой момент хотят человеку предложить спать стоя, ведь достичь такого эффекта просто нереально. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Девушки-блондинки, которые с красивым тоном волос довольны уходят домой, а потом возвращаются через несколько недель с совсем другим оттенком локонов. Тогда мастер пытается определить причину, и узнает, что клиентка занималась восстановлением волос. Средства для проведения такой процедуры содержат в своем составе много кокосового масла, которое вымывает пигмент. Это важно знать.

Бывают случаи, когда парикмахер замечает, что человек уж слишком много ухаживает за своими волосами. Может даже возникнуть перенасыщение некоторыми продуктами, которые предназначены улучшать состояние волос, если использовать их в меру.

Когда клиенты приходят со своими красителями, парикмахер видит, что формулы продуктов нельзя сочетать, потому что результат будет плохим, а человек обвиняет его в непрофессионализме.

Темноволосые красавицы, которые за день перед поездкой на отдых хотят стать настоящей блондинкой без уничтожения волосяной структуры.

Те, кто верит, что перед окрашиванием волос их не нужно мыть длительное время, чтобы "все это" накопилось, образуя защиту от красителя. Однако такая теория устарела, поэтому о ней стоит забыть, ведь в противном случае пигмент может неожиданно проявиться.

Активная жестикуляция и тряска головой во время работы с мастером.

Когда приходят с фотографиями Анжелики Варум и настойчиво просят, что хотят так, как у певицы. Обычно это аргументируют тем, что у клиентки есть подруга, которая оценила состояние, густоту и длину ее волос, и вынесла вердикт – можно. В такие моменты парикмахеру трудно сказать, что у вас, например, другая внешность: форма головы, строение тела и другие факторы. Благодаря густоте волос нельзя стать копией Анжелики Варум. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Формула Ани Лорак. Парикмахеры между собой в шутку вывели такую формулу. Ведь часто к ним приходят разные женщины с одной фотографией певицы, на которой, по словам Натальи, миллион фильтров, где на волосах сочетается "фиолет", пепельный, шоколад и другие тона, и требуют такого эффекта.

Когда клиент и hair-мастер не могут понять друг друга.

Импульсивные запросы на каре. Ведь не всегда клиенты понимают, что за такой стрижкой нужен особый уход. Им просто внезапно захотелось что-то изменить в жизни и сделать укладку, как у Бузовой. Та же история с челкой. "С таким мнением нужно "переспать", как минимум", – убеждена Наталья Ткачук.

Мамы, которые не готовят детей к походу в салон.

Мужчины, которые приходят с женами, дочерьми или матерями. Затем одна из этих женщин пытается контролировать процесс стрижки и дает мастеру замечание, несмотря на то, что все детали обговорили заранее. Смотрите видео: