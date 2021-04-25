Каре, как у Бузовой, и холодный шоколад как у Лорак: что раздражает парикмахеров в их работе
25 апреля в мире празднуют День благодарности парикмахерам или День парикмахера. Благодаря труду людей этой профессии население мира может становиться красивее. Ведь стильная и профессиональная стрижка или прическа придают любому образу безупречный вид. Однако работа парикмахера не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Источник:Luki
Для ютуб-канала Luki Наталья Ткачук призналась, что парикмахеров больше всего раздражает в их работе. Конечно, героиня высказала только свое мнение, но таким образом, она хотела донести до зрителей, что профессия парикмахера имеет свои нюансы и ее нужно ценить, как и любую другую.
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Что раздражает парикмахера
- Когда человек приходит подрезать кончики, но не понимает одного момента: чтобы убрать кончики, прическа должна иметь форму, потому что парикмахер не понимает, с чего начинать. Поэтому прежде всего стоит сделать правильную стрижку, а потом отталкиваться от того, что есть. Наталья отмечает, что недостаточно 1 раз в 8 лет ходить к мастеру, чтобы "подрезать кончики".
- Случаи, когда приходят девушки и заявляют: "Я четко знаю, чего хочу. Это будет прорыв", а затем показывают 10 фотографий с совершенно разными стрижками, и добавляют, что им нужно что-то из этого.
- Запросы вроде: "Мы с мужем летим на 3 – 5 дней отдыхать. Мне нужна укладка, мы будем много фотографироваться, и фото должны быть красивыми. Но голову мыть я не буду, укладка должна держаться. И еще момент: стайлинги я не люблю, это должно быть natural". Парикмахеры в такой момент хотят человеку предложить спать стоя, ведь достичь такого эффекта просто нереально.
- Девушки-блондинки, которые с красивым тоном волос довольны уходят домой, а потом возвращаются через несколько недель с совсем другим оттенком локонов. Тогда мастер пытается определить причину, и узнает, что клиентка занималась восстановлением волос. Средства для проведения такой процедуры содержат в своем составе много кокосового масла, которое вымывает пигмент. Это важно знать.
- Бывают случаи, когда парикмахер замечает, что человек уж слишком много ухаживает за своими волосами. Может даже возникнуть перенасыщение некоторыми продуктами, которые предназначены улучшать состояние волос, если использовать их в меру.
- Когда клиенты приходят со своими красителями, парикмахер видит, что формулы продуктов нельзя сочетать, потому что результат будет плохим, а человек обвиняет его в непрофессионализме.
- Темноволосые красавицы, которые за день перед поездкой на отдых хотят стать настоящей блондинкой без уничтожения волосяной структуры.
- Те, кто верит, что перед окрашиванием волос их не нужно мыть длительное время, чтобы "все это" накопилось, образуя защиту от красителя. Однако такая теория устарела, поэтому о ней стоит забыть, ведь в противном случае пигмент может неожиданно проявиться.
- Активная жестикуляция и тряска головой во время работы с мастером.
- Когда приходят с фотографиями Анжелики Варум и настойчиво просят, что хотят так, как у певицы. Обычно это аргументируют тем, что у клиентки есть подруга, которая оценила состояние, густоту и длину ее волос, и вынесла вердикт – можно. В такие моменты парикмахеру трудно сказать, что у вас, например, другая внешность: форма головы, строение тела и другие факторы. Благодаря густоте волос нельзя стать копией Анжелики Варум.
- Формула Ани Лорак. Парикмахеры между собой в шутку вывели такую формулу. Ведь часто к ним приходят разные женщины с одной фотографией певицы, на которой, по словам Натальи, миллион фильтров, где на волосах сочетается "фиолет", пепельный, шоколад и другие тона, и требуют такого эффекта.
- Когда клиент и hair-мастер не могут понять друг друга.
- Импульсивные запросы на каре. Ведь не всегда клиенты понимают, что за такой стрижкой нужен особый уход. Им просто внезапно захотелось что-то изменить в жизни и сделать укладку, как у Бузовой. Та же история с челкой. "С таким мнением нужно "переспать", как минимум", – убеждена Наталья Ткачук.
- Мамы, которые не готовят детей к походу в салон.
- Мужчины, которые приходят с женами, дочерьми или матерями. Затем одна из этих женщин пытается контролировать процесс стрижки и дает мастеру замечание, несмотря на то, что все детали обговорили заранее.
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