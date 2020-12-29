Королевские тайны красоты и долголетия Елизаветы II: отказ от курения, любовь к вину и другие
Королева Великобритании Елизавета II в свои 94 года имеет всегда волшебный и здоровый вид, она ведет активный образ жизни, всегда появляется на публике с элегантным макияжем, аккуратной укладкой и в изысканном наряде. Помимо отличной генетической наследственности, Ее Величество имеет несколько королевских тайн, которые помогают сохранять красоту в течение долгих лет.
Отказ от курения, любовь к вину, суровый распорядок дня или гены, но Елизавета II продолжает поражать всех красотой и хорошим самочувствием. Cosmopolitan узнал, как ей удается быть такой активной в свои 94.
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Секреты красоты и долголетия королевы Елизаветы II
- Генетическая предрасположенность к долголетию. Мама королевы Елизаветы II прожила 101 год, бабушка и прабабушка – 85 и 89 лет. Генетик Сара Харпер из Оксфордского института старения объясняет, что вероятность жить долго резко возрастает, если ваши дедушки перешли рубеж 70 лет, а бабушки дожили до 80.
- Отказ от курения. Королева легко могла начать курить, как и ее отец и сестра. Также в период молодости эту привычку вовсе не считали вредной. Курение было модным и прогрессивным. Считалось, что женщина с сигаретой выглядит гораздо сексуальнее, чем обычно. Однако будущая глава государства была принципиальной и презирала никотин. Даже замуж за принца Филиппа она вышла только при условии, что он бросит курить. Он разделил принципы жены, поэтому с тех пор к своим 99 годам не выкурил ни одной сигареты.
- Любовь к вину. Из всех возможных алкогольных напитков Елизавета II отдает предпочтение белому сухому вину. 1-2 бокала в день положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют здоровому цвету лица.
- Питание. Даррен Макгрэйди когда-то был персональным шеф-поваром Ее Величества. Впоследствии он рассказал, что королева аскетична в своих вкусовых предпочтениях. Она не ест продуктов, содержащих крахмал, те, которые изготовлены из муки, и очень редко позволяет себе съесть десерт. Зато ее любимым блюдом является курятина на гриле с овощным салатом.
- Любовь. Елизавета II в счастливом браке с Филиппом уже 73 года. Неоднократно она сама отмечала, что муж поддерживает ее во всем и раньше очень помогал с воспитанием 4 детей. На вопрос о конфликтах королева отвечает, что у них с любимым не было ни одной серьезной ссоры за все время совместной жизни.
- Физическая активность. У королевы есть ежедневная привычная - гулять в парке по 2 часа. Также она 2 раза в неделю катается верхом, а часть своего рабочего дня проводит стоя, чтобы мышцы были в тонусе.
- Хороший сон. Королева Великобритании спит по 7 часов. Регулярно она просыпается в один час: в 7:30. Если Елизавета II не смогла проснуться самостоятельно, то ее обязательно разбудят. Она считает, что строгий режим - залог здоровья и красоты.
- Умственная активность. Королева ежедневно читает, следит за новостями мира, отвечает на письма граждан, самостоятельно составляет планы встреч и официальных мероприятий.
- Благотворительность. По данным исследований, бескорыстное творение добра помогает людям жить дольше, ведь тогда они чувствуют смысл своего существования. Благодаря радости от этого осознания в организме снижается уровень стресса, что способствует здоровому общему состоянию и привлекательному виду. А королева Елизавета II является патроном более 600 благотворительных организаций во всем мире и следит за их работой.
- Оптимизм. Те, кто знают королеву лично, утверждают, что она почти всегда в хорошем настроении. Даже когда возникают проблемы, она не позволяет себе грустить или впадать в депрессию. Люди, которые положительно ко всему настроены, живут дольше, чем пессимисты.
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