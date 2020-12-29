Королева Великобритании Елизавета II в свои 94 года имеет всегда волшебный и здоровый вид, она ведет активный образ жизни, всегда появляется на публике с элегантным макияжем, аккуратной укладкой и в изысканном наряде. Помимо отличной генетической наследственности, Ее Величество имеет несколько королевских тайн, которые помогают сохранять красоту в течение долгих лет.