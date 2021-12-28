Рік Білого Металевого Бика дозволив модницям зі всього світу максимально проявити свою фантазію та креативність в експериментах із б'юті-образами. Адже на піку популярності були зухвалі кольори волосся, ефектні смокі-айс, графічні кольорові стрілки, абстрактний манікюр, об'ємні аксесуари.

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Такі зірки, як Біллі Айліш, Селена Гомес, Меган Фокс продемонстрували, як "блонд" може ефектно виглядати на коротких і довгих пасмах. В той час Люсі Бойтон продемонструвала не менш ефектне фарбування – вогняне. Акторка тривалий час залишалася білявкою, але у 2021 вирішила спробувати трендовий мідний відтінок. Натомість Дженніфер Лопес лише додавала карамельних відблисків у свою шевелюру, приміряла рожеву перуку, але на кардинальне б'юті-перевтілення таки не наважилася.

Провідні візажисти, hair-стилісти, майстри з манікюру дивували оригінальними рішеннями: Патрік Та активно експериментував зі стрілками різних форм і яскравих кольорів, Кріс Епплтон створював неповторні укладки з baby hair й ефектом мокрого волосся, а Том Бачік вражав райдужним покриттям нігтів Селени Гомес.



Манікюр Селени Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Блиск, гліттер, візерунки, об'єм – це про б'юті-образи року, який незабаром нас покине. Тому пригадуємо і надихаємося найпопулярнішими трендами у зачісках, макіяжі й манікюрі.

Головні б'юті-тренди 2021

Зачіски

Брита голова

Однин із найбільш радикальних трендів 2021, який повернувся з минулого. Якщо у 2007 Брітні Спірс вразила шанувальників лисою головою, то в цьому році на повторну актуальність зачіски вплинула Джордан Александр, яка зіграла головну роль у перезавантаженні серіалу "Пліткарка". Акторка засвітилася на екранах із поголеною головою, яка автоматично стала чи не головною особливістю it-girls. Під час пандемії користувачі тіктоку також обрізали довге волосся і фіксували процес на відео, яким потім ділилися в соціальній мережі. Якщо у 1970-х коротку стрижку розглядали як частину контркультурного руху і як засіб уникнути нескінченних витрат, пов'язаних із дотриманням стандартів краси тієї доби, то в наш час знаменитості, інфлюенсери, жінки зі всього світу таким чином демонструють нове розуміння жіночності.



Неординарна зачіска / Фото Vogue

Чубчики

Рваний, густий, скошений, "шторка", французький, мікрочубчик, стиль 70-х – це наймодніші чубчики 2021. Вибір був різноманітним, тому кожна красуня могла обирати на свій смак. Чубчик став дуже поширеним акцентом у зачісках як селебріті, так й інших жінок, які прагнуть завжди мати ефектний вигляд. За допомогою модного рішення також можна стильно оновити імідж без кардинальних змін.

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Чудовим прикладом для натхнення може слугувати рваний чубчик Дакоти Джонсон, який легко вкладати, кучерявий чубчик співачки Лей-Енн Піннок, що додає образу грайливості, "шторка" з ностальгією за 1960-ми, як раніше у Бріжіт Бардо, а тепер – у Сабіни Сокол. Універсальний hair-тренд став справжнім хітом.



Чубчик у французькому стилі / Фото з інстаграму Жанни Дамас

Аксесуари

Цього року особливо популярними були різноманітні аксесуари для волосся: яскраві шпильки, квіткові тюрбани, елегантні сітки, вишукані каблучки з перлів. З їхньою допомогою hair-стилісти і трендсеттери прикрашали укладки, додавали їм вишуканого або, навпаки, бунтарського стилю.

Зокрема, варто згадати про прикраси для волосся у стилі 90-х. Кольорові "мінізаколки" стали наймоднішим аксесуаром літа 2021. Раніше їх любили чи не всі дівчата-підлітки епохи пейджерів та вечірок із репертуаром Spice Girls. К'яра Ферраньї, Едісон Рей, Джіджі Хадід, Lizzo по-своєму інтерпретували моду на аксесуари для волосся у вигляді маленьких метеликів та квітів.



Укладка з аксесуарами / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

В той час Ельза Госк та інші також активно використовували різнокольорові силіконові гумки, аби закріпити трендові тонкі коси по боках обличчя чи "бульбашкові коси", які Джіджі Хадід обрала для святкового б`юті-образу з нагоди свого 26-річчя.



"Бульбашкові коси" Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі



Модні косички 2021 / Фото з інстаграму @bethcollley

Макіяж

Червоні губи

Вічна класика отримала нове дихання у році, який минає. Авторитетні візажисти створювали неймовірні макіяжі із використанням різних відтінків червоної помади. Тренд на яскравий акцент став беззаперечним, коли на 70-му Венеційському кінофестивалі такі відомі селебріті, як Сара Гадон, Барбара Палвін, Тіна Кунакі, Джессіка Честейн та багато інших з'явилися з яскравими бордовими, малиновими, винними губами.

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Експерти зазначають, що головне – підібрати правильний відтінок. Якщо у вас на зап’ясті вени блакитного кольору, то краще обирати холодні тони червоної помади. І, навпаки, потрібно віддавати перевагу помаді з теплим підтоном, якщо ж ваші вени мають зеленуватий відтінок.



Беатріче Вендрамін з червоною помадою / Фото з інстаграму акторки

Яскраві акценти

У 2021 тренди в індустрії краси змусили стерти всі темні фарби попереднього року. Натомість б’юті-колекції Halpern, Gareth Pugh, Tom Ford, Chromat заохочували створювати макіяж із використанням мерехтливих відтінків бузкового і зеленого, рожевого, жовтого і бірюзового. А справжнім вибухом став насичений синій у мейк-апі очей. Візажисти прикрашали повіки співачок, акторок і моделей темно-синіми стрілками або аквамариновими тінями.



Синій пігмент для ефектного макіяжу очей / Фото з інстаграму @theadelaidehipster

Наступною тенденцією у макіяжі завдячуємо Ріанні. Вона однією із перших продемонструвала, як ефектно можуть виглядати перевернуті стрілки криваво-червоного відтінку. Мейк-ап на нижніх повіках також був актуальним у 1990-х – улюблений б'юті-трюк соліста Green Day і Авріл Лавін. До того ж, підводячи нижні повіки, можна мати не лише стильний вигляд, але й замаскувати синці під очима.

Сміливі та гламурні красуні в цьому році ще робили макіяж із використанням блискіток, які зазвичай були представлені у вигляді шиммера або гліттеру. Сяючі частинки входили до складу тіней, помад, блисків для губ, хайлайтерів і навіть бронзерів. Аби створити креативний і ненудний мейк-ап, красуні частіше використовували гліттер – блискітки, які можуть бути різної форми (круглі, у вигляді багатокутників, зірок, сердечок), різного розміру і кольору.



Сяйливий макіяж / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Скінімалізм або "гола шкіра"

В умовах глобальної пандемії в індустрії краси головним трендом стала здорова шкіра – "краса, що йде зсередини". У цьому році б’юті-експерти закликали спробувати чисте обличчя, вологу шкіру, легкий макіяж і звабливе сяяння. Прикладами для натхнення стали образи з модних шоу: Паломи Ельсессер на шоу Marni, Анни Еверс на показі Etro і дівчат на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry і Rodarte.



Ефект "голої шкіри" / Фото Etro

Манікюр

Квадратні нігті

Екстравагантна форма нігтів – гучне повернення хіта 2000-х. Зіркова майстриня манікюру Мішель Гамфрі розповіла: "Наприклад, зараз у тренді квадратні нігті – один із "привітів" тих часів. Такі бренди, як Miu Miu і Blumarine, повертають ностальгічну моду на нульові, а за нею йдуть і тенденції в манікюрі. У рік Білого Металевого бика квадратні нігті встигли спробувати знамениті красуні – від Дуа Ліпи до Кайлі Дженнер.



Кайлі Дженнер демонструє трендову форму нігтів / Фото з інстаграму зірки

Au naturel

Прозоре покриття нігтів – інтерпретація тренду "макіяж без макіяжу" у нейл-індустрії. Натуральний манікюр був способом привернути увагу людей до того, що насамперед потрібно концентруватися на здоров'ї своєї нігтьової пластини. Тому мінімальна довжина, лікувальне покриття і якомога менше травм схвалили як майстри манікюру, так і світові модниці.

Завжди доречним було додавання легкого дизайну у вигляді яскравих акцентів із залишками пустого простору на нігтях. Такий нейл-арт вирізняється незвичністю та практичністю, бо з ним не так помітно відрослі частинки нігтьової пластини. Знову ж таки дизайн дозволяв дбати про стан своїх нігтів, щоб після зняття покриття вас не чекали неприємні сюрпризи.

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Мінімалістичний нейл-дизайн / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Манікюр із пустим простором / Фото з інстаграму @thehangedit



Нігті з натуральним покриттям / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Глибокі відтінки

Засновниця, креативна директорка мережі MVK, членкиня міжнародної креативної групи з питань розроблення глобальних трендів 2021, Вікторія Колодій розповіла, що одним із головних кольорів для манікюру в цьому році був зелений. Різні варіації зеленого в індустрії моди і краси популяризували Bottega Veneta. Згодом почали рости запити на покриття нігтів у таких відтінках: шавлієвий, оливковий, яскраво-зелений, темно-зелений, трав'янистий, смарагдовий. Вони елегантно довершували образ.



Манікюр у стильному кольорі / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Восени зіркова нейл-майстриня Бетіна Гольдштейн, яка працює зі Зоєю Кравіц, Ейсою Гонсалес, зазначила, що найбільш вдалим вибором для манікюру є відтінки зеленого моху, гірчичний, Rich Tonal Browns, чорнильний королівський блюз, металік, нейтральні, Oxblood Reds. За словами Бетіни, "перехід до більш глибоких тонів і початок гри з матовими або оксамитовими текстурами" – ідеальне рішення для нейл-дизайну в 2021.