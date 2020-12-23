О некоторых бьюти-проблемах женщины стесняются говорить не только с подругами, но и с экспертами, которые бы помогли от них избавиться. Распространенные неприятности, такие как постоянное несвежее дыхание, запах от ног, вросшие волосы или бородавки, не исчезнут сами собой. Поэтому стоит узнать о способах их решения.

Деликатные бьюти-проблемы требуют специальных способов решения. Grazia решила ими поделиться.

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Бьюти-проблемы, о которых женщины стесняются говорить

Запах от ног

Потливость стоп является естественной реакцией организма, но иногда потливость является повышенной. В таком случае вам стоит особенно внимательно проводить гигиену ног. Их нужно мыть ежедневно, отшелушивать ороговевшую кожу специальной щеткой. В частности, причиной запаха от ног может быть неправильно подобранная или некачественная обувь. Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Также плоскостопие может спровоцировать повышенную потливость, когда на ноги идет большая нагрузка и они пытаются остыть таким образом. Тогда вам понадобятся ортопедические стельки и специальные антиперспиранты или даже инъекции ботулотоксина.

Несвежее дыхание

Эта проблема мешает многим чувствовать себя уверенно. Существует лайфхак, который поможет вам узнать о том запахе из вашего рта, который чувствуют другие. Для этого снимите чайной ложечкой немножко налет, который есть на кончике вашего языка и понюхайте. Официальное название неприятного запаха изо рта – галитоз. Неприятность может возникать вследствие сухости во рту, поэтому носите с собой всегда бутылку с водой, а также не забывайте ежедневно очищать язык. Однако другими факторами, которые приводят к появлению проблемы могут быть диабет, гастрит и заболевания носоглотки. Если вместе с неприятным запахом изо рта вас беспокоят боль в боку или в центре живота, становится трудно дышать или увеличиваются миндалины, то стоит обратиться к врачу.

Постоянно потеют ладони

Ладони могут потеть из-за нервного напряжения. Если у вас возникает дискомфорт, то сходите на консультацию к эндокринологу. Возможно, причиной этому является щитовидная железа. Также попробуйте делать самостоятельно дома контрастные ванночки для рук.

Бородавки

Вирус папилломы особенно коварен. Наибольшему риску подвергаются люди со слабым иммунитетом. Вам необходимо знать, что заражение происходит через поврежденные участки кожи и различные трещинки. Чтобы избежать появления бородавок, не носите обувь, которая тесновата для вас или натирает. Если проблема уже возникла, то используйте специальные пластыри и ручки с трихлоруксусной кислотой. Также бородавки может удалить специалист.

Вросшие волосы

Волосы на теле могут расти неправильно, если у вас слишком толстый кожный покров или вы неправильно выполняете процедуру бритья. Перед эпиляцией всегда нужно делать пилинг, а после наносить крем, который замедляет рост волос, увлажнять кожу и дезинфицировать. Если вокруг вросших волос образуется покраснение, то несколько дней нужно протирать этот участок салициловой кислотой, пока воспаление не исчезнет, а затем распарьте кожу, проскрабируйте ее и аккуратно удалите волос пинцетом.

Интимный запах

Явление является естественным. Однако если запах меняется, то стоит обратить на это внимание. В таком случае важно соблюдать правильную интимную гигиену, но чувствовать меру, не повредить кислотно-основной баланс и не усугубить ситуацию. В частности, для здоровья интимных органов нужно надевать хлопковое белье, не носить тесную одежду, сразу после бассейна снимать купальник, правильно питаться, потому что состояние микрофлоры кишечника также влияет на интимный запах.

Потемнение кожи

Иногда в интимных участках могут возникать яркие изменения оттенка кожи. Это может спровоцировать лишний вес или натирание. Поэтому вам следует избавиться от тесной одежды, осторожно делать эпиляцию. Если причиной пигментации кожи являются последствия грибка или гормонального сбоя, то обратитесь к специалисту по эстетической медицине. И он сможет сделать отбеливание дермы с помощью лазерного вмешательства.

Волосы над губой

Из-за гормональных перепадов у женщин могут темнеть светлые волоски над губой. Вы можете удалить "усики". Для этого пойдите на электроэпиляцию, но предварительно проконсультируйтесь с дерматологом.