После длительного отдыха по случаю зимних праздников нужны еще выходные, чтобы привести себя в порядок. Вкусная и не всегда полезная еда негативно влияет на вашу фигуру, самочувствие и общий внешний вид. Поэтому узнайте о способах восстановления красоты после праздников.

После праздников организму требуется восстановление. Ведь его состояние также влияет на ваш внешний вид. Врач-диетолог Валентина Самохвалова рассказала, как быстро вернуть свою предыдущую форму, пишет ТСН.

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Как питаться после праздников

Диетологи рекомендуют после праздников не менять кардинально свой рацион, а медленно переходить к привычному образу питания: попробуйте есть 5 раз в день маленькими порциями. К ежедневной рутине добавьте употребление витаминов и большего количества подкисленной жидкости. Например, пейте чай с лимоном или обычный зеленый. Что касается воды, то дневной нормы хватит – не менее 2 литров в сутки. Стакан воды с лимоном каждое утро натощак поможет вывести токсины из организма. После длительного отдыха и смакования разнообразными напитками следует отказаться на время от алкоголя и коктейлей.

Эффективно очистить организм можно активированным углем. Для этого принимайте по 1 таблетке на 10 килограммов веса в течение 2-4 недель 2 раза в день. Во время этого воздержитесь от приема других таблеток или лечебных порошков, или употребляйте их не ранее, чем 2 часа после сорбента. После курса активированного угля в течение 2 недель пейте жидкости или препараты, которые содержат живые бактерии с низким процентом жирности: йогурт, кефир и другие. Совет полезен не только для снижения веса, но и для работы пищеварения.

После праздников тщательно следите за тем, что вы едите. Питание должно быть легким, сбалансированным, с малым содержанием жиров. В организме также может возникнуть дефицит определенных витаминов вследствие вредного воздействия алкоголя и никотина. Поэтому важно восстановить уровень витамина C, который можно найти в сырых овощах: капусте, моркови, свекле, а также в овсяной и гречневой кашах.

Как добавить лицу свежести

Важно позволить коже несколько дней побыть без декоративной косметики. После праздников делайте неброский макияж или и вовсе откажитесь от его нанесения. Чтобы избавиться от темных кругов под глазами, примените холодный компресс: заморозьте кубики льда из отвара зеленого чая или лимонного сока, настоя шалфея или ромашки. Приложите их на несколько минут к соответствующему участку лица.

После праздников многих беспокоит чрезмерное покраснение глаз. Для борьбы с проблемой существует народный метод, но необходимо быть очень осторожными во время его повторения. Наполните достаточно большую емкость прохладным чаем, опустите в жидкость лицо и медленно моргайте, но недолго.

Восстановить состояние кожи поможет маска из свежего огурца. Для этого возьмите кружочки и положите на глаза. Когда пройдет 10 минут, умойте лицо теплой водой и воспользуйтесь кремом вокруг глаз. Похожим эффектом обладают охлажденные чайные пакетики, которые тоже стоит класть на веки и кожу вокруг глаз.

В частности, не забывайте освежать и очищать кожу специальным тоником, а также принимайте контрастный душ не более 5 минут, чтобы вернуться в форму.