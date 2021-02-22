В моде новый уход за кожей, который, по словам бьюти-экспертов, должны полюбить все. Теперь для идеального лица и тела не нужно использовать как можно больше средств. Поскольку чрезмерные усилия в досмотровой рутине могут оставить негативные последствия, поэтому skinimalism становится главным бьюти-трендом 2021.

Если наносить на кожу много сывороток, кремов, лосьонов и других продуктов для ухода, то можно спровоцировать нарушения кожного барьера, покраснение, раздражение или даже акне. Таким образом в индустрии красоты в этом году будут некоторые изменения. А именно: минимализм не только в макияже и маникюре, но и в уходе.

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Что такое скинмализм и почему он стал новым бьюти-трендом

Согласно отчету Pinterest с тренд-прогнозом на 2021 год, skinimalism – это отказ от процедур по уходу за кожей (и макияжа) в пользу минималистичного подхода. Таким образом удачным решением будет уменьшить количество баночек с косметикой на своей полке, отказаться от большинства активных ингредиентов косметики в средствах или просто минимизировать количество тонального крема на коже, чтобы позволить ей проявить естественное сияние. В частности, дерматологи рекомендуют найти свою лучшую бьюти-программу, а от тех средств, которые выполняют несколько задач – отказаться.

Чаще всего я вижу в новых клиентов раздражение, иногда в виде сыпи, воспаленных высыпаний, покраснения и обострений, вроде периорального дерматита. Это связано с тем, что использование слишком большого количества продуктов, бесконечное тестирование новых формул, неправильное наслоение или сочетание слишком большого количества активных веществ подавляют, чрезмерно стимулируют или сбивают кожу с толку,

– объясняет косметолог Дебби Томас.

Чтобы перенести скинминималистичный режим в свою рутину ухода за кожей, стоит начать с ознакомления. Разреботчица и основательница Lixirskin Колетт Гэйдон рассказывает: "Хорошая формула определяет все. Не существует средства, которое бы подходило для одного участка кожи, а для другого – нет: кожа везде имеет одни и те же повседневные нужды". Однако не все эксперты по вопросам красоты согласны с этим утверждением. Например, когда Т-зона блестит, а скулы шелушатся, то следует для ухода за этими участками использовать различные средства.

Следующее, что важно знать: что один продукт с хорошей формулой может содержать больше, чем один активный ингредиент – и в правильном для кожи соотношении. "Когда мы пытаемся смешать несколько однокомпонентных сывороток для достижения такого же результата, это практически невозможно", – говорит Дебби Томас. То есть одни компоненты будут блокировать действие других, дублируя свои функции. Однако одновременно можно подобрать такие ингредиенты, которые будут усиливать свойства друг друга.

Дебби Томас и Колетт Гэйдон не советуют проводить процедуры, состоящие из 15 средств и множества этапов. Вместо этого, говорят они, для окружающей среды и вашей кожи лучше вернуть все к истокам или сделать "скинимизацию" того, что вы используете.