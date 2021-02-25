Прыщи – это общее состояние кожи, которым страдает почти 10% населения мира. Часто высыпания на коже связаны с тем, что вы едите. Например, некоторые продукты питания могут создавать в организме благоприятные условия для появления прыщей на лице и теле. Поэтому о них стоит узнать и исключить из своего рациона.

Если у вас есть склонность к акне, то стоит начать решать проблему по корректировке своего ежедневного меню. Как отмечают в издании Healthline, последние исследования ученых показали, что питание играет значительную роль в развитии угрей. В частности, они назвали 7 типов продуктов, которые могут вызвать прыщи.

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7 продуктов, которые вызывают прыщи

Рафинированные углеводы и сахар

Обычно люди, у которых большое количество прыщей, употребляют больше рафинированных углеводов, чем те, у кого небольшое количество угрей или совсем их нет. К рафинированным углеводам относятся: изделия из белой муки, крупы, макароны, белый рис, рисовая лапша, газированные жидкости и другие напитки, подслащенные сахаром, а также тростниковый сахар, кленовый сироп, мед или агава. Перечисленные продукты и сахар активизируют работу сальных желез, поэтому кожное сало начинает вырабатываться в большом количестве, что приводит к закупориванию пор, а впоследствии – к высыпаниям на коже.

Молочные продукты

Многие исследования обнаружили связь между молочными продуктами и появлением угрей у подростков. Кроме пользы для здоровья, в коровьем молоке, сыре и других молочных продуктах содержатся определенные гормоны, которые после попадания в организм человека вызывают появление акне. В случае внезапного высыпания на коже попробуйте заменить коровье молоко козьим или овечьим.

Фастфуд

Угри возникают из-за еды, которая содержит много калорий, жиров и рафинированных углеводов. Именно такими являются продукты быстрого питания: гамбургеры, наггетсы, хот-доги, картофель фри, пицца, газированные напитки, молочные коктейли. Одно исследование, которое проводили среди 5000 китайских подростков и молодых людей показало, что диеты, включающие потребление пищи с высоким содержанием жира, на 43% повышают вероятность развития угрей, а регулярное употребление фаст-фуда увеличивает риск еще на 17%.

Пища, богатая жирами омега-6

Рацион, в котором есть большое количество омега-6 жирных кислот, повышает уровень высыпаний на коже. Если употреблять много кукурузного и соевого масел, богатых омега-6, но мало продуктов, содержащих омега-3 (рыба, грецкие орехи), то такой дисбаланс приводит организм в воспалительное состояние, что может ухудшить состояние кожи. Добавьте в свое меню больше пищи, богатой жирными кислотами омега-3, чтобы уменьшить количество прыщей.

Шоколад

Шоколад привлекает прыщи. Однако важно знать, что причина скрывается не в какао, из которого состоит шоколад, а из молока и сахара. Поэтому от молочного шоколада стоит отказаться, заменив его натуральным черным.

Сывороточный белок

Такой порошок является популярной диетической добавкой. Аминокислоты сывороточного белка стимулируют клетки кожи быстрее расти, что приводит к появлению угрей, а также они стимулируют организм вырабатывать много инсулина, что также впоследствии вызывает прыщи. В частности, ученые утверждают, что у спортсменов-мужчин появление прыщей связано с потреблением сывороточного белка, чтобы подтвердить эту связь, придется провести больше исследований.

Кофе

Кофейные зерна также могут служить причиной появления прыщей. Они содержат органическую кислоту, которая повышает уровень кортизола и гормона стресса, что провоцирует активную работу сальных желез. Попробуйте минимизировать употребление кофе до 1 чашки в день, и наблюдайте за изменениями состояния кожи.