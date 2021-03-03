Качественный, оригинальный и ароматный парфюм помогает любой женщине чувствовать себя привлекательнее и увереннее. Накануне Международного женского дня 8 марта украинские звезды рассказали об ароматах, которые выбирают для повседневной жизни и по особому случаю.

То, как пахнет женщина, является ее изюминкой. Поэтому красавицы так ответственно относятся к выбору любимых духов.

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Какими духами пользуются украинские женщины

Тина Кароль

Популярная украинская певица недавно создала собственные духи Tina by Tina Karol. Именно они и являются ее любимыми. Звезда рассказывает, что ей удалось объединить в этом аромате все свои ноты-фавориты: легкий запах яблока, свежий мандарин, которые впоследствии заменяют нотки весенних ландышей, а позже раскрывается тональность чайной розы, в финале можно почувствовать восточные ноты во главе с пачули, мускусом и ветивером. Тина Кароль говорит: "Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки с этим ароматом нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи – это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и волнующим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol".

Ольга Сумская

Актриса предпочитает Parfums De Marly Delina, Hermes Un Jardin sur le Nil, Montale Roses Musk. Ольга Сумская отмечает: "Любимые ароматы – это олицетворение шарма женщины, ее мощное средство для завоевания сердец как мужских, так и женских. Мои фавориты среди ароматов это нишевая парфюмерия, отдельно для холодного времени года, и совсем другая для теплой". В частности, звезда вспомнила свои первые духи – это были Cacharel Anaïs Anaïs L'Original. Будущая юная знаменитость купила их на первые заработанные деньги для мамы, а впоследствии тешила себя такими духами: Guy Laroche Fidji, Lancome Magie Noire, Lancome Climat, Yves Saint Laurent Black Opium, Dior. Ольга Сумская рассказывает, что это были бестселлеры 80-х, чтобы их приобрести, людям приходилось стоять в длинных очередях, получать по большому "блату" и отдавать за них много денег. Однако стоит добавить, что тогда духи были очень устойчивыми, ведь их изготавливали на натуральной основе. В наши дни эти раритетные духи очень ценятся среди любителей винтажа.

Есть некоторые новинки и проверенные ароматы, которые мне очень нравятся. Parfums De Marly Delina – у меня уже четвертая бутылка, потому что очень их люблю. Molecules тоже среди фаворитов, особенно 01 и 02 также Hermes Un Jardin sur le Nil, Montale Roses Musk – не оставляют равнодушными моих поклонников,

– добавляет украинская актриса Ольга Сумская.

Также Ольга делится рекомендациями: "Главное – почувствовать свой аромат, не покупать хаотично, нанести на кожу, походить с ним, познакомиться. Мир ароматов – это часть жизни человека, его чувства, внутренний мир".

Екатерина Кухар

Прима-балерина Национальной оперы Украины своим фаворитом среди духов называет Armani Prive Bois D'Encens. Звезда подробно описала запах сомалийского ладана, пряные нотки лабданума, на смену которым приходит лесная свежесть ветивера и древесная нота благородного кедра, которые ей так нравятся.

Этот аромат навевает мне умиротворение, гармонию и определенного рода покой. У меня много любимых ароматов, все зависит от моего настроения. Это могут быть и вечерние, тяжелые восточные ароматы или еле ощутимые, совсем легкие, с летними нотками цитруса,

– говорит Екатерина Кухар.

Наталья Могилевская

Популярная певица выбирает аромат под настроение и образ. Ее любимыми духами на протяжении многих лет были Tom Ford Oud Wood. Недавно любовь звезды завоевал аромат Un Amore Eterno от Roja Parfums. Первые духи Наталья Могилевская сравнивает с классическим древесным запахом, который привлекает внимание с первой секунды и запоминается навсегда. А именно: сначала Tom Ford Oud Wood проявляет аромат ветивера и сандала, а в финале можно почувствовать сладкий запах ванили. Касательно Un Amore Eterno от Roja Parfums, то его парфюмерная композиция базируется на опьяняющих и волшебных восточных мотивах. Наталья Могилевская описывает привлекательность аромата таким, который способен дать толчок для чувств и душевной теплоты.

DOROFEEVA

Уже в течение полутора лет певица пользуется единственным ароматом Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Звезда отмечает, что эти духи для нее нашел муж.

Если раньше я пользовалась духами минимально, для меня это было каким-то особенным событием, то с тех пор, как нашла свой любимый, не выхожу без него из дома,

– делится впечатлениями певица.

Алла Костромичева

Ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" на Новом канале рассказывает, что сейчас на ее полке стоит 4 любимых аромата: Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Enchanted Forest The Vagabond Prince, Fucking Fabulous Tom Ford. Алла не любит цветочных ароматов, поэтому предпочитает лесные и древесные нотки. В ее духах также ладан, мох, кедр, пачули, можжевельник и бергамот. "Все это объединено с ароматом, напоминающим запах только что опубликованной книги, йода, копченостей и еще кучи других ингредиентов с умными названиями, которые держат букет вместе и не дают ему разваливаться. В результате получилась стопроцентная ниша", – добавляет модель.

Лилия Ребрик

Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на канале Украина своими любимыми ароматами бестселлерами называет Chanel Chance Eau Fraiche и J'adore Dior. Духами звезда пользуется уже давно, так как считает, что они подходят на все случаи жизни.

Из последних, которые я для себя открыла – это Carolina Herrera Good Girl. Он произвел на меня вау-эффект, этот аромат больше использую для особых случаев. Еще в карантин у нас с мужем сложилась хорошая традиция – во время путешествий покупать новый парфюм. И у нас он потом ассоциируется с той или иной поездкой,

– рассказывает телеведущая.

Анна Ризатдинова

Бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, основательница Академии Ризатдиновой любит аромат Bond New York: "Я его обожаю. Его очень сложно достать, не везде он есть. В аэропортах, например, его нет. Именно розовая звездочка – это мой любимый аромат". В повседневной жизни Анна Ризатдинова пользуется духами Tom Ford как Tobacco Vanille, так и Cherry.

Эти ароматы мне очень нравятся. Зимой, конечно, более суровые ароматы выбираю, опять же, Tom Ford с древесиной. А летом люблю что-то сладенькое. Tom Ford идеально мне подходит,

– добавляет Анна.

Анита Луценко

Любимые духи звездной фитнес-тренерши это Calvin Klein Euphoria и Burberry, Dior J'adore.

Calvin Klein Euphoria – это запах, который я на себе не слышу, но его всегда замечает окружение и делает комплименты, он очень мне подходит. Духи burberry – легкие, повседневные, Dior J'adore – на вечеринки. SANTAL 33 – иногда забираю у мужчины, когда знаю, что не буду видеть его целый день, но хочется вдыхать его запах,

– рассказывает Анита Луценко.