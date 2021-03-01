Кожа человека состоит из керамидов больше, чем на 50 процентов. Поэтому этот ингредиент является очень важным в определении красоты и чувствительности кожи. Чтобы предотвратить преждевременное старение, стоит больше узнатьпро керамиды.

Известно, что для антивозрастного ухода за кожей определяющими являются ретинол и кислоты. Однако керамиды играют важную роль в этом процессе. Добавив керамиды в свою бьюти-рутину, можно сохранить кожу увлажненной и здоровой надолго.

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Что такое керамиды

Доктор Никета Сонаване, дерматолог-косметолог Ambrosia Aesthetics в Мумбаи рассказывает, что такое керамиды.

Керамиды – это липиды или жиры, которые естественным образом присутствуют в коже. Это клей, который скрепляет клетки нашей кожи, создавая защитный барьер, препятствующий потере влаги. Около 50 процентов внешнего слоя кожи состоит из керамидов,

– объясняет Никета Сонаване.

Она добавляет, что восковая природа керамидов предотвращает потерю влаги, удерживая ее в коже.

А доктор Хитра Ананд, косметолог-дерматолог и главный специалист по формулам SkinQ добавляет, что керамиды заполняют пробелы между плитками клеток кожи, удерживая их вместе, что и помогает долго сохранять влагу. "Если керамидов мало, ослабевает барьерная функция кожи. Это приводит к сухости, обезвоживанию, экземе, раздражению и потрескиванию, акне, покраснению и повышенной чувствительности", – предостерегает хитра.

Несмотря на то, что керамиды продуцируются в коже естественным путем, этот процесс замедляется с возрастом. У женщин количество керамидов заметно снижается после 35 лет из-за спада уровня эстрогена. Истощение кожи с возрастом является следствием недостатка керамидов, что влияет на эластичность кожи, приводит к появлению тонких линий, особенно вокруг глаз и на лбу.

Как работают средства с керамидами

"Хотя мы всегда знали про барьерные функции керамидов, только благодаря обширным исследованиям последнего десятилетия стали лучше понимать, как они могут проникать в кожу при местном нанесении. Увлажняющие кремы с керамидами – это один из наиболее технически совершенных увлажняющих средств, доступных сегодня", – говорит доктор Ананд. А доктор Сонаване добавляет: "Керамиды работают лучше всего, когда вы используете их вместе с увлажняющими ингредиентами, такими, как глицерин. Так, глицерин собирает влагу, а керамиды ее удерживают. Наносите крем или лосьон с керамидами на влажную кожу, чтобы лучше способствовать увлажнению".

Как увеличить количество керамидов естественным образом

Первым делом стоит включить в свой рацион продукты, богатые жирами. Доктор Сонаване советует: "Добавьте в свой рацион больше орехов, семян, жирной рыбы, орехового масла и топленого масла, чтобы кожа стала эластичной и сияющей". Также стоит есть больше молочных продуктов, яиц и соевых бобов, которые содержат большое количество сфинголипидов. Эти вещества дают коже сигнал, что нужно производить больше керамидов.