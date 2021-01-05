По случаю новогодних праздников многим приходится посещать немало вечеринок, которые не обходятся без вкусной, но вредной, еды и алкоголя. Бокалы коктейлей за праздничным столом могут негативно повлиять на состояние кожи. Поэтому дерматологи и косметологи поделились советами, которые помогут минимизировать вред алкогольных напитков и похмелье для кожи.

Употребление спиртных напитков провоцирует воспаление и высыпания на коже, обезвоживает ее, вызывает тусклый вид и морщины. Это происходит из-за токсичного продукта распада спирта, который выводится печенью. Вредное вещество поступает в тело и кожу, которые в результате теряют влагу. Эксперты красоты рассказали, как избежать таких последствий, сообщает Vogue. Читайте также: Маски для лица в домашних условиях и бьюти-шпаргалка со свойствами полезных ингредиентов Как защитить кожу от последствий похмелья Доктор Пол Нассиф, специалист по уходу за кожей и основатель Nassif Medspa, рекомендует о тказаться от напитков с высоким содержанием сахара . Например, вино и коктейли содержат очень много сахара, который после поступления в кровеносную систему вызывает воспаление, производит энзимы, которые разрушают коллаген и эластин.

. Например, вино и коктейли содержат очень много сахара, который после поступления в кровеносную систему вызывает воспаление, производит энзимы, которые разрушают коллаген и эластин. Также специалист отмечает, что полезно использовать ретинол для ухода за кожей, особенно во время праздников: "Алкоголь снижает уровень витамина A в организме, а это сильный антиоксидант, который играет ключевую роль в создании коллагена". Стоит добавить, что коллаген и эластин необходимы коже, чтобы она имела упругий и здоровый вид и оставалась в тонусе, а не старела преждевременно. View this post on Instagram A post shared by Fadela (@fadela) Избавьтесь от токсинов . Для этого эксперты отмечают необходимость выпить минимум 2 литра воды с лимоном на следующий день после вечеринки. Таким образом вы ускорите выведение токсинов из печени, которые ухудшают состояние кожи.

. Для этого эксперты отмечают необходимость выпить минимум 2 литра воды с лимоном на следующий день после вечеринки. Таким образом вы ускорите выведение токсинов из печени, которые ухудшают состояние кожи. Звездная косметолог Джорджия Луиз советует наносить меньше макияжа: откажитесь от тонального крема , который закупоривает поры. При этом можно попробовать отказаться от основы, а просто сделать яркий макияж глаз и покрыть губы специальным бальзамом.

, который закупоривает поры. При этом можно попробовать отказаться от основы, а просто сделать яркий макияж глаз и покрыть губы специальным бальзамом. "Приготовьтесь к тому, что после веселья нужно будет провести восстановительный ритуал, чтобы помочь коже побороть побочные эффекты от выпитого спиртного" – говорит косметолог Джорджия. Поэтому ни в коем случае не забудьте об этапе очищения и увлажнения.

Фей Перселл, химик-разработчик Q+A Skincare, отмечает, что к выбору напитков нужно подходить ответственно. Ведь причиной похмелья часто является выбор сладких коктейлей на вечеринке, которые особенно вредны. Зато можете выбрать дистиллированное спиртное, которое не так ухудшает состояние кожи на следующий день. View this post on Instagram A post shared by Steph (@stezzzzzzzzz) В борьбе с "похмельем кожи" вам помогут сыворотки . Косметические средства содержат хумектанты, которые хорошо питают дерму и удерживают в ней влагу. Действенными являются сыворотки, в составе которых есть гиалуроновая кислота, глицерин и пантенол.

. Косметические средства содержат хумектанты, которые хорошо питают дерму и удерживают в ней влагу. Действенными являются сыворотки, в составе которых есть гиалуроновая кислота, глицерин и пантенол. Дайэн Акерс, эксперт по уходу за кожей, рекомендует чередовать безалкогольные напитки и те, которые содержат спирт, чтобы печень смогла метаболизировать выпитое. Также после вечеринки, чтобы утром последствия веселья не были такими заметными, выпейте чашку травяного чая: из мяты, имбиря, лимона или куркумы. Перед сном обязательно удалите макияж и грязь с лица, которая накопилась в течение дня, чтобы избежать размножения бактерий. А утром проведите скрабирование кожи, нанесите питательную и увлажняющую маску. Таким образом ваше лицо будет иметь свежий и привлекательный вид, несмотря на похмелье.