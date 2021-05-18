Летом важно всегда иметь красивый и свежий вид. Благодаря природе, которая позволяет нам использовать доступные ингредиенты в косметических целях, ухаживать за собой в домашних условиях намного легче. Массажистка и консультант по уходовым процедурам Мария Алтухова поделилась действенными рецептами экспресс-масок и ответила на наиболее часто задаваемые вопросы по уходу за лицом дома.

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Что нужно знать о "быстрых" масках для лица

Экспресс-маска для лица полезна, когда нужно освежить кожу перед вечеринкой, свиданием, встречей с деловыми партнерами или, наоборот, снять отеки перед работой. В частности, такие смеси из натуральных ингредиентов являются полезными в борьбе с сухостью или жирностью кожи, тусклым цветом лица, мелкими морщинками. Тем не менее важно ухаживать за кожей комплексно, обращая внимание на ее тип и индивидуальные потребности. Ведь домашняя маска – это не панацея.

И если вы никогда этого не делали, то сначала нужно обратиться к специалисту, который поможет определить тип вашей кожи, подобрать подходящий уход. А если у вас проблемная кожа или хроническое течение акне, обязательно важно проконсультироваться не только с косметологом, но и с дерматологом,

– подчеркивает Мария Алтухова.

Также не стоит верить, что привыкнет к питательным или увлажняющим маскам, если слишком рано начать за ней ухаживать. Тем не менее какой бы молодой и здоровой ни была дерма, ей нужны регулярное очищение, увлажнение, дополнительное питание и насыщение антиоксидантами.

Прежде чем нанести маску на лицо, сделайте тест на возможную аллергическую реакцию. Например, если вы склонны к пищевой аллергии, то маска из красных ягод может вызвать раздражение и покраснение на коже. Чтобы убедиться в безопасности ингредиентов, очистите кожу на сгибе локтя (на внутренней стороне руки) или на запястье, положите на этот участок немного растертой клубники, меда или других продуктов, из которых вы планируете делать маску. Руку можно обернуть пищевой пленкой. Подождите 15 – 20 минут.

По словам консультанта по уходу, если сразу появилось покраснение на коже, жжение, зуд, то использовать такой ингредиент не стоит. В противном случае подождите до вечера или следующего дня, чтобы точно убедиться в отсутствии аллергической реакции, и наносите маску на лицо.

Добавим, что на раздраженную кожу, на лицо с прыщами или с расширенными сосудами, воспалением после акне не стоит наносить маску. Если проблемы не будут исчезать длительное время, то обратитесь к врачу.

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Маска из клубники или ягодного пюре

Эта весенняя ягода содержит много витамина C. В частности, ее составляющие предотвращают шелушение кожи и повышают тонус сосудов. С помощью домашней клубники и земляники можно эффективно очистить кожу, сузить поры, частично убрать мелкие морщины. Такая ягода состоит из большого количества воды, поэтому и может хорошо увлажнить кожу. Приготовьте клубничную маску лишь из 1 вышеупомянутого растертого продукта или сделайте пюре из разных ягод.

Важно знать: скрабировать кожу перед нанесением клубничной маски не нужно. Ведь клубника и другие кислые ягоды выполняют функцию природного скраба. С помощью пектиновых волокон и зернышек такие ягоды способны идеально очистить лицо.

Маска из огурцов

Даже косметологи признают, что огурцы обладают превосходными увлажняющими, смягчающими и отбеливающими свойствами. Чтобы приготовить маску из огурцов, нужно совместить растертые огурцы и клубнику. Также, можно сделать эффективный тоник для лица. К жидкости можно добавить сок алоэ, который тонизирует кожу, снимает воспаление и раздражение. Преимущество растения в его доступности. Ведь алоэ растет на подоконнике едва ли не в каждом доме.

Маска из овсянки

То, что вы привыкли есть на завтрак, можно использовать и в других целях. Измельчите овсяные хлопья в кофемолке, добавьте мед, фрукты или кефир. Накладывайте смесь из овсянки на лицо. Она будет питать, тонизировать и омолаживать кожу. А что касается меда, то не забудьте про тест на аллергическую реакцию. Ведь ингредиент часто вызывает аллергию.

Маска из крахмала

Обычный крахмал в шутку даже называют альтернативой ботокса. Ведь маска на основе этого продукта заметно подтягивает кожу – лифтинг-эффект. Чтобы приготовить полезную смесь, 1 столовую ложку крахмала залейте 100 миллилитров холодной воды, тщательно перемешайте, добавьте 50 миллилитров горячей воды, положите все на небольшой огонь и подождите, пока масса не загустеет.

Маска из глины

Глина является бюджетным и доступным бьюти-средством, которое можно приобрести в любой аптеке. Она является особенно актуальной в теплую пору года и подходит для различных типов кожи. С помощью глины можно абсорбировать грязь, избавиться от излишков себума, глубоко очистить и сузить поры. Для приготовления маски из глины достаточно к сухому порошку добавить чуточку воды.

Бьюти-совет: белая глина является более действенной для очищения, черная глина – обогащена железом, выводит токсины, насыщает кожу кислородом и разглаживает морщины. Цвет глины следует выбирать по типу вашей кожи: белая – для комбинированной и жирной, черная – для сухой, зеленая – для комбинированной, жирной и проблемной дермы. Чтобы избежать пересушивания кожи, добавляйте в маску из глины кунжутное, кокосовое или оливковое масло.

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