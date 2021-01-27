Современные технологии помогают облегчить жизнь. Даже заботиться о своей внешности проще с использованием виртуальных помощников. Полезные приложения можно загрузить на iOS и Android бесплатно. Они помогут навести порядок в косметичке, подобрать экологические средства для ухода, а также уберечь вашу кожу от солнечных ожогов и тому подобное.

Источник: Glamour

Бьюти-приложения, которые позволяют сэкономить время и деньги на уходе за собой, особенно актуальны в наше время. Они легкие в использовании и могут быть полезными для многих женщин.

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Бьюти-приложения, которые помогут позаботиться о вашей красоте

Косметичка

Основной функцией приложения является запоминание срока годности ваших косметических средств. Когда косметика становиться просроченной, то программа будет напоминать вам, что пора избавиться от этого продукта. Чтобы вам было проще, объясним, как работает эта система: вам нужно ввести батч-код, который обычно указывают на обратной стороне упаковки в виде букв и цифр, с помощью специальной опции добавьте средство в свою виртуальную косметичку. Когда будет приближаться окончания срока годности определенного косметического продукта, приложение отправит вам уведомление, чтобы сообщить сколько осталось времени на использование любимой "баночки". Таким образом вы избежите негативных последствий на коже после использования испорченной косметикой.

CosmoBase – сканер косметики

Приложение может стать вашим экодругом. На любом косметическом средстве есть штрих-код. С помощью CosmoBase можно считать этот код и посмотреть натуральность и безопасность состав косметического продукта. В частности, программа определит комедогенность косметики, аллергены и ее пользу для конкретного типа кожи. Однако в базе приложения нет всех средств, которые доступны для покупки в бьюти-магазинах, но база регулярно пополняется.

SkinAdvisor – подбор средств по уходу

Уход для кожи следует подбирать тщательно и ответственно, чтобы не спровоцировать проблемы с кожей. Для этого вам следует проконсультироваться с косметологом, а не полагаться на советы подруг. Дополнительной помощью может стать SkinAdvisor. Здесь можно найти обзоры различной косметики по уходу от дерматологов. Специалисты рассказывают о философии бьюти-бренда, объясняют особенности состава средств. Удобный интерфейс программы предлагает несколько условий, чтобы сортировать косметику: бренды, ценовую категорию, тип кожи и другие нужды.

HairCare: уход за волосами

Домашний уход за волосами не менее важен, чем салонный. С помощью приложения HairCare можно определить персональные особенности для hair-процедур дома. Перед этим вам нужно будет указать определенные данные: тип ваших локонов, пористость и другие, а также выбрать главную цель (увлажнение, питание, ускорение роста). Тогда программа будет напоминать вам об определенных шагах по уходу за волосами, предлагая рецепты различных масок и масел, которые можно сделать своими руками.

Healthy Sun – safe tan

Летом это приложение пригодится многим во время загара на пляже. Виртуальный бьюти-помощник оснащен солнечным таймером, который определяет ваше местоположение, температуру воздуха и интенсивность ультрафиолетовых лучей. Для того, чтобы программа определила оптимальное время пребывания на солнце для вас и напоминала, когда нужно обновить слой солнцезащитного крема или спрятаться под пальмой, нужно будет также добавить данные о вашем типе кожи и уровне SPF в средстве.