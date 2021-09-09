Весной 2021 года Наоми анонсировала запуск бренда Kinlo, основанного в Лос-Анджелесе на базе A-Frame Brands. Релиз был запланирован на осень этого года. Цель теннисистки – с помощью косметики поддержать борьбу с раком кожи среди темнокожих людей, которые станут основными потребителями бьюти-продукции Kinlo.

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Наоми Осака запустила продажи косметики собственного бренда Kinlo

Ранее в видео на своей инстаграм-странице Наоми Осака призналась, что не так давно сама начала пользоваться солнцезащитным кремом, потому что не знала, что кожа с меланином тоже может подвергаться вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Теперь девушка стремится помочь другим темнокожим людям.

Чтобы создать не только полезные и увлажняющие уходовые средства, но и не жесткие для кожи, звезда тенниса во время разработки бьюти-коллекции сотрудничала с дерматологом Нааной Боакье.



Косметика для темных оттенков кожи / Фото из инстаграма Kinlo

Первая линейка бьюти-средств Kinlo включает увлажняющий крем для глаз, мист для лица с алоэ и календулой, минеральный солнцезащитный крем с SPF 50+ и бальзам для губ. Что касается упаковки, то средства поместили в серебристые емкости с черно-белым флористическим рисунком.

Я основала Kinlo, функциональную линейку для ухода за кожей для людей с меланированной кожей, для решения потребностей общественного здоровья по профилактике рака кожи в наших сообществах людей с кожей темных оттенков. Теннис может быть вызовом, но он дал мне эту платформу, за которую я очень благодарна. Это позволяет мне помогать другим так, как я не представляла раньше,

– отметила Наоми Осака.



Письмо Наоми Осаки / Фото из инстаграма Kinlo



Бьюти-средства для защиты от рака кожи / Фото из инстаграма Kinlo

Купить косметику Kinlo можно на официальном сайте бренда. Стоимость средств варьируется от 15 до 50 долларов.