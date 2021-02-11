В 2021 короткие стрижки – это один из главных hair-трендов. Ведь они подойдут для любого типа внешности и образа как на каждый день, так и для особых элегантных событий. В частности, не стоит волноваться, что короткую стрижку можно носить лишь в одном стиле. Существует по меньшей мере 5 вариантов для укладки коротких волос.

Естественность остается в моде. Поэтому даже популярные укладки должны быть простыми и обыденными. Чтобы стильно уложить короткие волосы в этом сезоне, вам понадобится 10 минут и несколько идей.

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Какую укладку сделать на коротких волосах: 5 идей

Модная укладка с эффектом гладкости

Такой вариант подойдет для красавиц со стрижкой пикси. Чтобы получить красивый результат, вам следует регулярно ухаживать за волосами. Тогда они будут иметь блестящий и здоровый вид, и их будет легче укладывать. Чтобы создать гладкий эффект на волосах, сделайте пробор набок и зачешите пряди расческой с редкими зубцами, используя немного стайлинга. Для фиксации укладки используйте средство с увлажняющими свойствами.



Укладка на короткие волосы / Фото из инстаграма Джейми Стокера

Прямой пробор и низкий хвост

Эта укладка обладает особым шармом и подойдет к элегантному образу. Делайте прическу на чуть влажном волосе: сначала прямой пробор, потом хвост на затылке и не забудьте выпустить несколько передних прядей, чтобы добавить стильного эффекта и естественности.



Стритстайл прическа / Фото Джонатана Даниэля Прайси

Откройте лицо и сделайте прямой пробор

Если у вас ультракороткая стрижка и вы можете убрать волосы за уши, то эта простая укладка может стать вашей любимой. Ее можно повторить как на прямых, так и на вьющихся прядях. Первым делом сделайте прямой пробор, а передние локоны зафиксируйте за ушами. Таким образом вы удачно подчеркнете достоинства овала своего лица к придадите взгляду выразительности.



Короткие волосы / Фото из инстаграма Джейми Стокера

Объем на коротких волосах

Для обладательниц круглого лица и тех, кто хочет его визуально удлинить, подойдет объемная укладка. Чтобы достичь желаемого эффекта, нанесите немного стайлинга на сухие и расчесанные волосы, используя расческу для равномерного распределения продукта. Теперь можно создавать различные изгибы и начесывать пряди. В завершение воспользуйтесь спреем для фиксации.



Объемная укладка / Фото из инстаграма Джейми Стокера

Челка и закрученные концы

С трендовым челкой-шторкой гораздо проще сделать любую укладку модной. Перед укладкой челки нанесите по всей длине волос увлажняющее средство. Теперь перейдите к созданию ровного пробора. Внизу закрутите пряди выпрямителем. Не забывайте предварительно использовать термозащиту и сохранять натуральный вид укладки. Концы, легко направленные в разные стороны, добавляют образу стильной непринужденности.



Способ уложить короткие волосы / Фото Джонатана Даниэля Прайси