В моду входит новый hair-тренд. Некоторые знаменитости уже попытались повторить оригинальное стильное окрашивание волос. Возможно, их волшебные образы вдохновят и вас.

Источник: Glamour

Чтобы сделать модный цветной рисунок на волосах, понадобятся ножницы, бумага и немного фантазии. Тенденция появилась недавно, но уже успела вызвать восторг даже у Дженнифер Лопес.

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Какие цветные рисунки на волосах в моде

Суть тренда в трафаретной покраске, которая появилась еще в начале 2000-х в виде анималистических принтов, узоров, графических изображений на волосах. Однако в то время это казалось чем-то слишком экстравагантным, поэтому hair-тренд не прижился. Но он возвращается в 2021 году и называется "футуаж".

Джей Ло уже попробовала трафаретную покраску на себе для съемок клипа на песню In The Morning. Но она не решилась украсить свои натуральные волосы, поэтому звездный стилист Крис Эпплтон создал для исполнительницы парик с цветочным принтом.

В эпоху тиктока необычные бьюти-тренды распространяются с невероятной скоростью. Бьюти-блогеры в сети уже публикуют собственные идеи для футуажа с хэштегом hairtattoo, у которого уже 122 миллиона просмотров.

Чтобы воспроизвести модный рисунок на волосах, вам понадобится трафарет, который предварительно нужно подготовить, вырезав желаемую форму для изображения. Трафарет закрепите плотно на волосах зажимами. Важно, чтобы бумага не отставала от шевелюры, так рисунок получится нечетким. Затем возьмите специальную временную краску для волос и начинайте творить. Эта работа кропотливая, поэтому будьте очень аккуратны.

Добавим, что рисунки будут лучше выглядеть на длинных гладких волосах, которые будут служить своеобразным чистым идеальным "полотном". Если у вас волнистые локоны, то воспользуйтесь выпрямителем и не забывайте о предварительном нанесении термозащиты.