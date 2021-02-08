Украинская певица GARZA, настоящее имя которой Анна Разумовская, придерживается позиции осознанного потребления и духовного развития. Ведь она верит, что от восприятия мира зависит наше отношение к собственному телу. Также она знает немало бьюти-лайфхаков и секретов красоты, которыми восторженно делится со всеми.

GARZA ухаживает за кожей лица, телом и волосами. У нее есть собственная идеальная бьюти-рутина, которую она ответственно создавала. Девушка является сторонницей натуральной красоты и знает, как ее хранить и совершенствовать.

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Секреты красоты от певицы GARZA

Украинская артистка каждое свое утро начинает с умывания лица теплой водой. Затем она использует гель с маслом семян конопли, а после него – любимую тканевую маску. Пока маска еще на лице, GARZA делает массаж нефритовым роликом, помогая коже лучше впитать все полезные вещества, чтобы быть в тонусе и активизировать кровообращение. Остатки маски певица удаляет водой, а затем протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки. В завершение она наносит тоник без спирта с календулой и крем.

GARZA рассказывает, что корректирует свою бьюти-рутину 1 раз в 3 месяца. Например, зимой она делает акцент на увлажнении, весной – на питании, летом чаще использует легкие сыворотки и средства для защиты кожи, а осенью интенсивнее витаминизирует и увлажняет лицо и тело.

Певица не скрывает, что у нее длинные ресницы от природы, но со светлыми концами. Поэтому она красит их у бровиста.

Честно признаюсь, мне не нравится, когда что-то наносят на ресницы. Как по мне, это неэстетично, если видны старания девушки "быть красивой". Но, в ситуациях, когда не успеваю красить ресницы у меня в косметичке есть тушь для ресниц от YSL, но это экстренный случай,

– говорит GARZA.

Также исполнительница делится, что она уже определила своих помощников красоты и здоровья, которые помогают ей в уходе за телом. Прежде всего девушка отмечает спорт и контрастный душ. А потом вспоминает об увлажняющем креме для тела, которых у нее множество. Выбирая продукт, GARZA обращает внимание на свое желание и его консистенцию.

Анна также заботится о своих волосах. Ей нравится, когда они у нее шелковистые. Поэтому тщательно выбирает уходовые продукты для здоровья своей шевелюры.

Пользуюсь увлажняющими средствами, наношу маски, эксфолианты для кожи головы от Lebel и несмываемый уход для волос. Если нет необходимости для укладки феном, волосы сохнут естественным путем,

– говорит молодая певица.

Главным секретом красоты GARZA является понимание своего тела и того, что ему нужно в данный момент. Например, артистка отмечает, что основным ее бьюти-правилом является здоровый сон. Она добавляет: "Косметика – это увлажнение. Не надо надеяться на чудо после крема или даже еще более кардинально – после уколов, если питание и сон не настроены".