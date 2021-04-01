Для стрижки в апреле 2021 будут благоприятные и неблагоприятные дни. Если о них узнать, то смена имиджа может помочь привлечь в свою жизнь удачу, согласие и финансовое благополучие. Поэтому к записи на стрижку в любимый салон красоты следует подходить ответственно.

Лунный календарь стрижек служит замечательным помощником для каждой красавицы, которая готова отважиться на hair-перевоплощение. Ведь астрологи назвали дни в апреле, когда стрижка не только стильно дополнит ваш образ, но и поспособствует быстрому росту волос и улучшит состояние шевелюры.

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Лунный календарь стрижек на апрель 2021

По лунному календарю на апрель 2021 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 12 апреля 2021 года.

Полнолуние – 27 апреля 2021 года.

Растущая Луна – с 13 по 26 апреля 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 апреля 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, Когда лучше стричь волосы в апреле 2021:

1 апреля (четверг) – запись к парикмахеру может сыграть злую шутку с вашими волосами. В этот день вы рискуете получить результат после стрижки, который вам совершенно не понравится.

2 апреля (пятница) – благоприятный день для обновления имиджа. Выберите одну из модных разновидностей боб-каре. Возможно, вам подойдет трендовый французский боб, а челка станет удачным дополнением к новой прически.

3 апреля (суббота) – чтобы оздоровить волосы и поспособствовать прочности локонов, избавьтесь от секущихся концов.

4 апреля (воскресенье) – сегодня лучше отказаться от экспериментов с длиной волос. Астрологи предостерегают, что после стрижки в этот день могут начать интенсивно выпадать волосы.

5 апреля (понедельник) – сделайте стильную лесенку на прядях, которые будут красиво обрамлять лицо. Стрижка в стиле Дженнифер Энистон украсит любой образ.

6 апреля (вторник) – весной стоит попробовать короткую стрижу. Если вы готовы, то направляйтесь к парикмахеру уже сегодня.

7 апреля (среда) – подождите более благоприятный день для стрижки.

8 апреля (четверг) – если вы в поиске своей любви, то новая прическа ускорит процесс. Сразу после посещения салона красоты вас будут ждать приятные комплименты от окружающих.

9 апреля (пятница) – нейтральный день для манипуляций с волосами. Однако процедуры по уходу будут особенно полезными для шевелюры.

10 апреля (суббота) – посвятите день выбору стрижки, а запись запланируйте на другую дату.



Когда стричь волосы в апреле / Фото Unsplash

11 апреля (воскресенье) – красьте волосы, но не укорачивайте их, чтобы не спровоцировать ломкость волос.

12 апреля (понедельник) – решитесь на самые смелые эксперименты с волосами. Стрижка в этот день поможет волосам стать крепче, они будут равномерно отрастать и послушно укладываться.

13 апреля (вторник) – стрижка поможет остановить выпадение волос и придаст им здоровый блеск.

14 апреля (среда) – любые изменения имиджа негативно повлияют на ваши отношения с близкими.

15 апреля (четверг) – минимально укорачивайте длину, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния шевелюры.

16 апреля (пятница) – сделайте волосам праздник. Доверьтесь своему мастеру и проведите несколько оздоровительных hair-процедур в салоне красоты.

17 апреля (суббота) – день нейтральный для стрижки волос. Зато можно изменить привычный стиль укладки и приятно поразиться, какой вы можете быть другой.

18 апреля (воскресенье) – не стригите волосы сегодня, потому что это приведет к финансовым неурядицам и проблемам на работе.

19 апреля (понедельник) – благоприятная дата для красивой и модной стрижки, но заранее взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, подрезания кончиков и создания челки будет достаточно.

20 апреля (вторник) – любая стрижка, сделанная сегодня, принесет в вашу жизнь очередь из приятных событий.



Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки / Фото Unsplash

21 апреля (среда) – можно стричься. Наиболее удачными будут получаться короткие стрижки: боб-каре и пикси.

22 апреля (четверг) – сохраните длину, но филирование и наслоение превратят вашу прическу в гораздо более красивую.

23 апреля (пятница) – стрижка этого дня придаст сил и здоровья.

24 апреля (суббота) – попробуйте создать оригинальное плетение на своих волосах, но другие манипуляции не только приостановят его рост, но и негативно повлияют на структуру волос.

25 апреля (воскресенье) – если пострижетесь в этот день, то прическа не будет объемной.

26 апреля (понедельник) – обновление имиджа в начале недели принесет позитивные изменения в жизни, которых вы так давно ждали.

27 апреля (вторник) – чтобы волосы росли густыми и роскошными, посетите парикмахера.

28 апреля (среда) – все звезды будут способствовать вашим бьюти-изменениям. Не ограничивайтесь стрижкой. Сделайте оздоровительную процедуру и обновите цвет локонов.

29 апреля (четверг) – отложите поход к парикмахеру, чтобы не оказаться во власти грусти и депрессии.

30 апреля (пятница) – энергетически нестабильный день. Поэтому манипуляции со внешностью стоит отложить на лучшие времена.