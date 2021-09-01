Когда стричь волосы в сентябре 2021: лунный календарь с полезными советами

Новый осенний сезон следует начинать с изменений имиджа. Стильная стрижка поможет не только улучшить настроение и добавить привлекательности внешнему виду, но и принесет в вашу жизнь позитивные события, ментальное и финансовое благополучие. Достаточно воспользоваться лунным календарем стрижек на сентябрь 2021, чтобы узнать о благоприятных и неблагоприятных днях для укорочение волос.

Выбор дня для визита к парикмахеру следует выбирать так тщательно, как и стрижку. Ведь неблагоприятная фаза Луны может вызвать проблемы со здоровьем, в личной жизни или на работе. Состояние и вид локонов будет безупречным, если вы будете стричься в соответствующую дату.

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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021

Новолуние – 7 сентября 2021 в 3 часа 53 минут.

Полнолуние – 21 сентября 2021 в 2 часа 55 минут.

Растущая Луна – с 8 по 20 сентября 2021 года.

Убывающая Луна – с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в сентябре 2021:

1 сентября (среда) – смело экспериментируйте с короткими стрижками: чем большую длину волос отрежете, тем быстрее к вам придут неожиданные счастливые перемены.

2 сентября (четверг) – подрежьте секущиеся кончики. Хватит откладывать это дело на другой день. Время улучшить состояние и вид своих волос.

3 сентября (пятница) – если сделать стрижку сегодня, то пряди будут расти медленно, но будут послушными.

4 сентября (суббота) – покрасьте и проведите оздоровительные процедуры своей шевелюре. Стрижка может вызвать выпадение волос.

5 сентября (воскресенье) – перенесите визит к парикмахеру на завтра. Ведь дата не благоприятна для любых бьюти-перевоплощений.

6 сентября (понедельник) – попробуйте что-то оригинальное: косая или французская челка, укороченные передние пряди, каскадная стрижка. Первый месяц осени – время для экспериментов, на которые вы давно не решались. В любом случае скоро неудачные hair-изменения можно будет спрятать под шапкой.

7 сентября (вторник) – идеальный день для боб-каре. Короткая стрижка привлечет в вашу жизнь карьерный рост и финансовое благополучие.

8 сентября (среда) – не стригитесь сегодня. Любые манипуляции с волосами приведут к их выпадению, сухости и ломкости.

9 сентября (четверг) – посвятите день домашнему уходу за локонами. Заботясь о волосах регулярно, вам не придется долго ждать результата.

10 сентября (пятница) – попробуйте что-то из hair-трендов: эффект бахромы, модную рваную челку, гарсон, рваные пряди или стрижку "Аврора".



Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в сентябре / Фото Unsplash

11 сентября (суббота) – не стоит посещать парикмахера. Стрижка спровоцирует ряд проблем в вашей жизни и может негативно отразиться на самочувствии.

12 сентября (воскресенье) – нельзя стричь волосы сегодня. Они будут отрастать неравномерно, будут электризоваться и не укладываться должным образом.

13 сентября (понедельник) – посвятите день изучению своих волос: узнайте их тип, особенности, изучите необходимые ингредиенты, которые будут полезными для ухода именно за вашими прядями, и ищите их в составе косметических средств. Стрижку лучше отложить.

14 сентября (вторник) – попросите парикмахера отрезать травмированные кончики. Избавьтесь от лишнего и смело решайтесь на другие поступки, которые давно стремитесь воплотить в реальность.

15 сентября (среда) – астрологи советуют посещать только профессионального мастера. Не стоит сегодня идти стричься к новому парикмахеру. Результат может вас неприятно удивить.

16 сентября (четверг) – чтобы улучшить отношения с родными, близкими, любимыми, делайте модную стрижку сегодня.

17 сентября (пятница) – отличное время, чтобы подстричь волосы. Сегодня вы получите приятное известие, которое сможет кардинально изменить вашу жизнь. Обращайте внимание на знаки.

18 сентября (суббота) – стрижка в этот день сможет предоставить силы и энергию для новых свершений.

19 сентября (воскресенье) – не благоприятный день для укорочения волос, если вы не хотите вызвать конфликты в доме.

20 сентября (понедельник) – трендовая челка всегда правильное решение. Попробуйте сегодня что-то во французском стиле, челку-шторку или удлиненную челка.



Осенний календарь стрижек / Фото Unsplash

21 сентября (вторник) – избавьтесь от нежелательной длины волос прямо сейчас. Вы почувствуете невероятное облегчение во всех сферах.

22 сентября (среда) – гармоничный день. Смело делайте различные манипуляции не только с локонами, но и с вашей внешностью.

23 сентября (четверг) – манипуляции с волосами наполнят вас сильной энергетикой, но замедлят их рост.

24 сентября (пятница) – если вы замечаете у себя признаки эмоционального выгорания, то стрижка "вытянет" вас из этого состояния. Ведь, что может быть прекраснее, чем счастливое отражение в зеркале.

25 сентября (суббота) – нейтральный день для манипуляций с волосами. Однако уходовые процедуры будут особенно полезны для шевелюры.

26 сентября (воскресенье) – благоприятная дата для красивой и модной стрижки, но заранее взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, стоит остановиться на подрезке кончиков или челки.

27 сентября (понедельник) – стрижка не решит никаких проблем, наоборот, изменения имиджа приведут к беспричинной мигрени.

28 сентября (вторник) – стрижка добавит уверенности в своих силах и красоте.

29 сентября (среда) – стильные изменения пойдут на пользу. Новая стрижка получит немало комплиментов от окружающих.

30 сентября (четверг) – чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем, упадок сил и возможные проблемы на работе, обойдитесь сегодня без стрижки. Астрологи не рекомендуют.