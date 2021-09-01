Коли стригти волосся у вересні 2021: місячний календар із корисними порадами

Новий осінній сезон варто починати зі змін іміджу. Стильна стрижка допоможе не лише покращити настрій і додати привабливості зовнішньому вигляду, але й принесе у ваше життя позитивні події, ментальне і фінансове благополуччя. Достатньо скористатися місячним календарем стрижок на вересень 2021, щоб дізнатися про сприятливі і несприятливі дні для вкорочення волосся.

День для візиту перукаря слід вибирати так ретельно, як і стрижку. Адже несприятлива фаза Місяця може спричинити проблеми зі здоров'ям, в особистому житті чи на роботі. Стан і вигляд локонів буде бездоганним, якщо ви стригтиметеся у відповідну дату.

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Місячний календар стрижок на вересень 2021

Молодик – 7 вересня 2021 року о 3 годині 53 хвилин.

Повний Місяць – 21 вересня 2021 року о 2 годині 55 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 8 по 20 вересня 2021 року.

Спадаючий Місяць – з 1 по 6 вересня та з 22 по 30 вересня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у вересні 2021:

1 вересня (середа) – сміливо експериментуйте з короткими стрижками: чим більшу довжину волосся відстрижете, тим швидше до вас прийдуть несподівані щасливі зміни.

2 вересня (четвер) – підріжте посічені кінчики. Досить відкладати цю справу на інший день. Час покращити стан і вигляд свого волосся.

3 вересня (п'ятниця) – якщо зробити стрижку сьогодні, то пасма ростимуть повільно, але будуть слухняними.

4 вересня (субота) – пофарбуйте і проведіть оздоровчі процедури своїй шевелюрі. Стрижка може спричинити випадіння волосся.

5 вересня (неділя) – перенесіть візит до перукаря на завтра. Адже дата не сприятлива для будь-яких б’юті-перевтілень.

6 вересня (понеділок) – спробуйте щось оригінальне: косий або французький чубчик, вкорочені передні пасма, каскадна стрижка. Перший місяць осені – час для експериментів, на які ви давно не наважувалися. У будь-якому випадку скоро невдалі hair-зміни можна буде заховати під шапкою.

7 вересня (вівторок) – ідеальний день для боб-каре. Коротка стрижка привабить у ваше життя кар'єрний ріст і фінансове благополуччя.

8 вересня (середа) – не стрижіться сьогодні. Будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до його випадіння, сухості і ламкості.

9 вересня (четвер) – присвятіть день домашньому догляду за локонами. Турбуючись про волосся регулярно, вам не доведеться довго чекати на результат.

10 вересня (п'ятниця) – спробуйте щось із hair-трендів: ефект бахроми, модний рваний чубчик, гарсон, рвані пасма або стрижку "Аврора".



Сприятливі і несприятливі дні для стрижки у вересні / Фото Unsplash

11 вересня (субота) – не варто відвідувати перукаря. Стрижка спровокує низку негараздів у вашому житті та може негативно відобразитися на самопочутті.

12 вересня (неділя) – не можна стригти волосся сьогодні. Воно відростатиме нерівномірно, буде електризуватися та не вкладатиметься належним чином.

13 вересня (понеділок) – присвятіть день вивченню свого волосся: дізнайтеся його тип, особливості, вивчіть необхідні інгредієнти, які будуть корисними для догляду саме за вашими пасмами, і шукайте їх у складі косметичних засобів. Стрижку краще відкласти.

14 вересня (вівторок) – попросіть перукаря відрізати травмовані кінчики. Позбудьтеся від зайвого та сміливо наважуйтеся на інші вчинки, які давно прагнете втілити в реальність.

15 вересня (середа) – астрологи радять відвідувати лише професійного майстра. Не варто сьогодні йти стригтися до нового перукаря. Результат може вас неприємно здивувати.

16 вересня (четвер) – щоб покращити стосунки з рідними, близькими, коханими, робіть модну стрижку сьогодні.

17 вересня (п'ятниця) – чудовий час, щоб підстригти волосся. Сьогодні ви отримаєте приємну звістку, яка зможе кардинально змінити ваше життя. Звертайте увагу на знаки.

18 вересня (субота) – стрижка у цей день зможе надати сили й енергії для нових звершень.

19 вересня (неділя) – не сприятливий день для вкорочення волосся, якщо ви не хочете спричинити конфлікти в домі.

20 вересня (понеділок) – трендовий чубчик завжди правильне рішення. Спробуйте сьогодні щось у французькому стилі, чубчик-шторку чи подовжений чубчик.



Осінній календар стрижок / Фото Unsplash

21 вересня (вівторок) – позбудьтеся від небажаної довжини волосся прямо зараз. Ви відчуєте неймовірне полегшення у всіх сферах.

22 вересня (середа) – гармонійний день. Сміливо робіть різні маніпуляції не лише з локонами, але й із вашою зовнішністю.

23 вересня (четвер) – маніпуляції із волоссям наповнять вас сильною енергетикою, але сповільнять його ріст.

24 вересня (п'ятниця) – якщо ви помічаєте у себе ознаки емоційного вигорання, то стрижка "витягне" вас з цього стану. Адже, що може бути прекраснішим, ніж щасливе відображення у дзеркалі.

25 вересня (субота) – нейтральний день для маніпуляцій з волоссям. Проте доглядові процедури будуть особливо корисними для шевелюри.

26 вересня (неділя) – сприятлива дата для красивої і модної стрижки, але заздалегідь зважте усі плюси і мінуси. Можливо, варто зупинитися на підрізанні кінчиків чи чубчика.

27 вересня (понеділок) – стрижка не вирішить жодних проблем, навпаки, зміни іміджу призведуть до безпричинної мігрені.

28 вересня (вівторок) – стрижка додасть впевненості у своїх силах і красі.

29 вересня (середа) – стильні зміни підуть на користь. Нова стрижка отримає чимало компліментів від оточуючих.

30 вересня (четвер) – щоб не спровокувати проблеми зі здоров'ям, занепад сил і можливі негаразди на роботі, обійдіться сьогодні без стрижки. Астрологи не рекомендують.