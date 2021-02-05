Самое важное в идеальном макияже для романтического свидания то, чтобы вы были в восторге от своего отражения в зеркале. Также бьюти-образ на День святого Валентина должен влюбить с первого взгляда. Чтобы создать такой эффект, воспользуйтесь советами от стилиста-визажиста.