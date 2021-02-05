Увидел и влюбился: как сделать идеальный макияж для романтического свидания
Самое важное в идеальном макияже для романтического свидания то, чтобы вы были в восторге от своего отражения в зеркале. Также бьюти-образ на День святого Валентина должен влюбить с первого взгляда. Чтобы создать такой эффект, воспользуйтесь советами от стилиста-визажиста.
Источник:Новое время
Ирина Хомякова, опытный стилист-визажист, основательница и креативный директор авторской школы профессионального макияжа IKMS, знает, каким должен быть идеальный романтический мейкап, который буквально будет влюблять.
Вам будет интересно: Какую прическу сделать на День святого Валентина: 3 идеи за 5 минут – видеоуроки
Если вы собрались 14 февраля провести с любимым на свидании или с друзьями на шумной вечеринке, следует должным образом подготовиться к празднованию. Ирина Хомякова говорит, что макияж на свидание должен быть особенным, но не чрезмерным. Ведь избыток декоративной косметики имеет неэстетичный вид на лице. Поэтому ко Дню святого Валентина стоит сделать красивый нюдовый макияж на ухоженной коже.
Как сделать макияж на свидание
- Начните с идеальной тональной основы. Тон является самым важным в макияже. Ведь текстура кожи – это холст для создания мейкапа. Воспользуйтесь "французской техникой" нанесения тонального крема. Для этого нужно аккуратно кончиками пальцев вбивать средство в кожу. Отдавайте предпочтение тональной основе с полупрозрачной сатиновой текстурой с увлажняющим эффектом. На упаковке такого продукта можно найти отметки BB cream, tinted cream, fluide, lifting. Француженки сравнивают выбор правильной тональной основы с функциональностью роскошного нижнего белья. Ведь в обоих случаях вы должны наблюдать приятный и незаметный корректирующий эффект.
- Маскировка недостатков. Чтобы скрыть мелкие несовершенства на коже, используйте корректор, консилер, камуфляж. Например, для маскировки темных кругов под глазами подойдет консилер, оттенок которого светлее, чем общий тон кожи. Также обращайте внимание, чтобы текстура консилера была легкой и полупрозрачной. Если на средстве есть надписи UNDER EYE CONCEALER, UNER EYE CORRECTIVE ILLUMINATOR, то он предназначен специально для участка кожи под глазами, что рекомендовано. Покраснение, сыпь, точечные воспаления на лице следует зарисовывать средством более плотной текстуры с маркировкой "камуфляж" светло-оливкового оттенка.
- Работа с рельефом. Если нет особой необходимости, то откажитесь от нанесения пудры, потому что она сушит кожу. Не волнуйтесь, если на лице будет заметен легкий влажный эффект. Это наоборот визуально омолаживает и придает эффект естественного сияния. Также можно обойтись без применения хайлайтера. Девушки с жирной кожей могут в течение вечера пользоваться матирующим салфетками для Т-зоны. Для контуринга лица используйте скульптурный корректор кремовой текстуры. Однако важно, чтобы он имел правдоподобный оттенок. Также не забывайте его тщательно растушевывать и корректировать только очень проблемные участки.
- Оформление бровей. Нежное совершенство удачно подчеркнет романтический вид бровей. Для свидания следует отказаться от темных насыщенных цветов для бровей. Вместе с тем сделайте их естественными: нанесите гель натурального оттенка, прочешите бровки, чтобы сделать их ухоженными.
- Окрашивание ресниц. Чтобы взгляд был соблазнительным и выразительным, накрасьте ресницы ярко – не жалейте туши. Тогда любимый не сможет отвести взгляд от ваших глаз.
- Сделайте акцент на губы. Нюдовый идеальный макияж нужно завершать соблазнительным заметным цветом на губах. Красные оттенки помад прекрасно подойдут для макияжа губ по случаю романтического свидания. Культовая красная помада будет говорить о вашей сексуальности и женственной энергетике. Однако ни в коем случае не наносите помаду плотными несколькими слоями и не делайте четкий контур. Сейчас в моде волшебный эффект "зацелованных" губ.
Поделиться новостью