Косметическая пудра является элементом декоративной косметики, который предназначен для закрепления тональной основы и маскировки мелких недостатков на коже. Если неправильно нанести продукт, то он будет подчеркивать все морщины на лице. Визажистка, которая создает макияж для Рози Хантингтон-Уайтли и других звезд, рассказал, как правильно пользоваться пудрой, чтобы получить желаемый эффект.

Услугами визажиста Кэти Джейн Хьюз пользуются такие известные знаменитости, как Рози Гантингтон-Уайтли, Эльза Госк, Эшли Грэм и другие. Эксперт в теме макияжа рассказала, как правильно наносить пудру, чтобы не подчеркнуть все недостатки на лице, сообщает Harper's Bazaar.

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Как наносить пудру, чтобы не подчеркнуть морщины

Среди свойств пудры также и то, что она может визуально старить кожу: подчеркивать морщины, шелушение, неровности. С этим продуктом декоративной косметики следует быть особенно осторожными обладательницам сухой и зрелой дермы. Женщины, у которых жирный тип кожи, также могут усугубить ситуацию пудрой. Ведь на лице можно создать эффект "тяжести", если неправильно нанести пудру. В 2021 в тренде будет кожа, которая вроде бы сияет изнутри. Однако даже для этого стоит воспользоваться пудрой, чтобы вместо сияющей кожи не получить жирную.

Чем мы старше, тем меньше должно быть пудры,

– убеждена известный звездный визажист Кэти Джейн Хьюз.

Также Кэти добавляет, что не стоит пренебрегать средствами, которые добавляют сияния коже. Именно блеск делает ее вид здоровым и молодым. Если вас беспокоит чрезмерная жирность на лице, то наносите пудру лишь на Т-зону. Тем, у кого на лице есть определенные недостатки, визажист рекомендует маскировать проблемные участки консилером с помощью маленькой кисти, а тональный крем наносить тонким слоем. Чтобы получить привлекательный эффект сатинового финиша на кожу, а не "перегрузки", используйте пудру мелкого помола.

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