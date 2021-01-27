Как нужно питаться, чтобы иметь роскошные волосы: топ-5 продуктов
Питание влияет на состояние волос. В случае выпадения, ломкости, тусклости или сухости локонов следует пересмотреть свой ежедневный рацион. Поэтому полезно узнать, какие продукты для роскошной шевелюры рекомендует трихолог.
Источник: Cosmopolitan
Трихолог, специалист по реабилитации волос и кожи головы с 13-летним опытом и член Ассоциации трихологов Украины Юлия Седлецкая убедила, что состояние наших волос весомо зависит от того, что мы едим. Поэтому она назвала продукты питания, которые следует добавить в свое меню.
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Топ-5 продуктов для роскошных волос
- Мясо. Конечно, веганам придется заменять этот продукт пищевыми добавками, содержащими такие же полезные вещества. В красном мясе есть белок и аминокислоты, которые необходимы для красивой шевелюры. Мясное блюдо можно дополнять зеленью. Если в организме будет дефицит белка и аминокислот, то состояние волос и ногтей очень быстро и заметно ухудшится.
- Зелень. Особенно листья шпината и рукколы. Благодаря своему составу зелень ощелачивает организм, а вот вредные углеводы окисляют его, в результате чего возникают воспалительные процессы, преждевременное старение и выпадают волосы.
Секрет роскошных волос в питание / Фото с инстаграму Оливии Палермо
- Квашенная капуста. Продукт, который не все любили есть в детстве, но теперь стоит знать, что капуста в таком приготовлении является полезным и низкокалорийным источником пробиотиков, которые способствуют здоровью кишечной флоры. Микрофлора должна быть в хорошем состоянии, чтобы витамины и минералы нормально усваивались. Когда этот процесс не нарушен, то возникает недостаток полезных веществ в организма, а впоследствии это проявляется выпадением и испорченным состоянием волос.
- Комбуча. С недавних пор напиток считают модным. Но он еще и полезен, ведь его состав богат пробиотиками.
- Растительные масла. Особенно зимой нужно включать в свой рацион питания подсолнечные, кукурузные и льняные масла. Преимущества их состава понятны, поэтому они являются важным пунктом в питании для красивых волос.
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