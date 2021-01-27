Питание влияет на состояние волос. В случае выпадения, ломкости, тусклости или сухости локонов следует пересмотреть свой ежедневный рацион. Поэтому полезно узнать, какие продукты для роскошной шевелюры рекомендует трихолог.

Источник: Cosmopolitan

Трихолог, специалист по реабилитации волос и кожи головы с 13-летним опытом и член Ассоциации трихологов Украины Юлия Седлецкая убедила, что состояние наших волос весомо зависит от того, что мы едим. Поэтому она назвала продукты питания, которые следует добавить в свое меню.

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Топ-5 продуктов для роскошных волос

Мясо. Конечно, веганам придется заменять этот продукт пищевыми добавками, содержащими такие же полезные вещества. В красном мясе есть белок и аминокислоты, которые необходимы для красивой шевелюры. Мясное блюдо можно дополнять зеленью. Если в организме будет дефицит белка и аминокислот, то состояние волос и ногтей очень быстро и заметно ухудшится.

Конечно, веганам придется заменять этот продукт пищевыми добавками, содержащими такие же полезные вещества. В красном мясе есть белок и аминокислоты, которые необходимы для красивой шевелюры. Мясное блюдо можно дополнять зеленью. Если в организме будет дефицит белка и аминокислот, то состояние волос и ногтей очень быстро и заметно ухудшится. Зелень. Особенно листья шпината и рукколы. Благодаря своему составу зелень ощелачивает организм, а вот вредные углеводы окисляют его, в результате чего возникают воспалительные процессы, преждевременное старение и выпадают волосы.



Секрет роскошных волос в питание / Фото с инстаграму Оливии Палермо