Знаменитой красавице удается сохранять свою натуральную красоту без хирургических вмешательств. Ее подход к уходу за собой является довольно редким, но очень ценным. Поэтому каждой женщине стоит узнать о действенных бьюти-секретах Виктории Бекхэм.

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8 секретов, как Виктории Бекхэм удается прекрасно выглядеть в 47 лет

Натуральная косметика. Виктория Бекхэм часто экспериментирует с косметикой, которая обычно является люксовой. Однако звезда скорее отдаст предпочтение натуральным средствам для ухода за кожей лица и тела, чем продуктам с непонятным составом. На своей инстаграм-странице актриса даже советовала подписчикам попробовать натуральное масло для тела, которое нужно наносить сразу после душа, чтобы кожа была мягкой и сияла.

Виктория Бекхэм часто экспериментирует с косметикой, которая обычно является люксовой. Однако звезда скорее отдаст предпочтение натуральным средствам для ухода за кожей лица и тела, чем продуктам с непонятным составом. На своей инстаграм-странице актриса даже советовала подписчикам попробовать натуральное масло для тела, которое нужно наносить сразу после душа, чтобы кожа была мягкой и сияла. Массажи для лица. Хорошие косметологические процедуры – это настоящая страсть 47-летнего модельера. Она часто рассказывает своим подписчикам, что косметолог Сара Чепмен в свое время помогла ей победить склонность к акне. Теперь Виктория регулярно делает массаж лица, чтобы избавиться от отеков, чистки, в частности перед важными поездками. Косметологиня звезды советует людям, которые не имеют возможности постоянно посещать специалиста, делать массаж лица дома с помощью специальных массажеров, роллеров или скребка гуаша.

Уход изнутри . Виктория Бекхэм тщательно заботится о своей красоте не только с помощью продуктов, которые наносит на кожу, но и увлекается велнес-трендами и добавками. Таким образом она регулярно употребляет рыбий жир омега-3 для хорошего вида и здоровья кожи.

. Виктория Бекхэм тщательно заботится о своей красоте не только с помощью продуктов, которые наносит на кожу, но и увлекается велнес-трендами и добавками. Таким образом она регулярно употребляет рыбий жир омега-3 для хорошего вида и здоровья кожи. Надлежащее увлажнение . Интересно и важно то, что Виктория Бекхэм просто одержима увлажнением кожи. Этот шаг является обязательным в ее ежедневной бьюти-рутине. Она увлажняет кожу особенно интенсивно, когда готовится к перелетам, собирая целую косметичку досмотровых увлажняющих средств.

Вечернее и дневное увлажнение одним средством. Виктория Бекхэм не полагается на различные средства, поэтому пользуется одним идеальным для ее кожи средством для круглосуточного увлажнения. Такой бьюти-лайфхак ей посоветовала косметологиня Мелани Грант. Вы также можете проконсультировать со своим косметологом, взять пример с многих звезд и пользоваться всегда одним хорошим средством.

. Интересно и важно то, что Виктория Бекхэм просто одержима увлажнением кожи. Этот шаг является обязательным в ее ежедневной бьюти-рутине. Она увлажняет кожу особенно интенсивно, когда готовится к перелетам, собирая целую косметичку досмотровых увлажняющих средств. Вечернее и дневное увлажнение одним средством. Виктория Бекхэм не полагается на различные средства, поэтому пользуется одним идеальным для ее кожи средством для круглосуточного увлажнения. Такой бьюти-лайфхак ей посоветовала косметологиня Мелани Грант. Вы также можете проконсультировать со своим косметологом, взять пример с многих звезд и пользоваться всегда одним хорошим средством. Спонж для пудры. Чтобы всегда иметь безупречный вид, на показы и красные дорожки жена Дэвида Бекхэма наносить пудру не на все лицо большой кистью, а точечно, используя маленький бьюти-блендер. Таким образом красавица распределяет пудру лишь на те участки лица, где она действительно нужна, не забивая всю кожу.