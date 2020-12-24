Как быть красивой без макияжа: 15 правил для естественной красоты
Если вы не из тех девушек, которым нравится каждое утро тратить много времени на создание безупречного макияжа, то существуют правила, соблюдение которых поможет вам выглядеть привлекательно без декоративной косметики на лице. Природная красота – главное оружие каждой женщины.
Чтобы всегда быть красивой даже без макияжа, стоит правильно ухаживать за своей внешностью и проводить полезные косметические процедуры. Grazia назвали 15 главных правил для тех, кто хочет хорошо выглядеть без помощи декоративной косметики.
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Как быть красивой без макияжа
- Оформите брови. Чтобы ваше лицо имело привлекательный вид без использования туши для ресниц, нужно ухаживать за бровями. Для этого вы можете посещать салон красоты 1 раз в месяц, чтобы мастер профессионально оформил ваши брови и накрасил их стойкой краской. Таким образом утром вам понадобится лишь зачесывать их щеточкой.
- Носите одежду в правильной цветовой гамме. Грамотный выбор одежды для вашего образа будет способствовать свежести лица, здоровому виду кожи и в целом будет делать вас красивее. Например: белокожим блондинкам стоит носить вещи пастельных теплых оттенков. Если вы чувствуете усталость в последнее время, а цвет лица предательски выдает ваше состояние, то обладательницам волос от русых до темно русых стоит носить одежду в холодных оттенках розового, желтого или красного, сочетая с контрастным белым цветом. Смуглым шатенкам следует обратить внимание на луки в теплых оттенках серого, морского синего, винного или изумрудно-зеленого цвета. Черная и белая одежда идеально подойдет женщинам со светлой кожей и темными волосами.
- Ухаживайте за волосами. Безупречное состояние шевелюры будет способствовать красоте любого образа. Поэтому не забывайте регулярно стричь секущиеся концы, всегда выходить с чистыми волосами, наносить необходимые средства для ухода, чтобы локоны не электризовались и не были пушистыми. В частности, подумайте над сменой стрижки. Выбирайте ту, которая позволит вам тратить минимум времени на создание укладки.
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- Заботьтесь о состоянии кожи. Здоровая, гладкая, упругая и чистая кожа поможет каждой женщине выглядеть красиво без макияжа. Чтобы не использовать тонального крема, очищайте кожу утром и вечером специальным средством, а затем увлажняйте любимым кремом или лосьоном.
- Не позволяйте грязи накапливаться. Маску для очищения пор нужно делать хотя бы 1 раз в неделю, чтобы они были менее заметными. Для этого обратите внимание на продукты с содержанием белой глины. Также не забывайте делать пилинг лице для удаления омертвевших клеток кожи. Соблюдение этих правил будет способствовать ровному рельефу дермы и ее здоровому цвету
- Решайте проблемы сразу. Если на коже появляются прыщи, то старайтесь сразу нейтрализовать их салициловой кислотой, покраснение успокаивайте специальными средствами на основе натуральных масел, против шелушения – увлажнение и защита.
- Наносите солнцезащитное средство. Независимо от времени года или погоды, пользуйтесь SPF-защитой, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и предотвратить появление преждевременных признаков старения.
- Спите достаточно. Кожа будет сохранять здоровый вид благодаря хорошему сну в течение 8-9 часов. Лучшее время для сна в промежутке от 23:00 до 9:00 часов утра.
- Сделайте процедуру ламинирования или наращивания ресниц. Это поможет вам визуально увеличить глаза, сделать взгляд выразительным, а общий вид – эффектнее без ежедневного использования туши для ресниц.
- Ухаживайте за губами. Регулярное скрабирование нежной кожи на губах и нанесение бальзама и масел – необходимые шаги для красоты и привлекательности губ без помады.
- Отбеливайте зубы. Сияющая улыбка сделает каждую женщину красивее, независимо от наличия мейк-апа на лице. Белые и здоровые зубы добавляют особой привлекательности.
- Добавьте телу сексуального загара. Легкий смуглый оттенок кожи придает общему виду свежести. Также не забывайте наносить на лицо и шею немножко бронзера, чтобы они не выглядели контрастно с оттенком тела.
- Делайте массаж. Регулярный массаж 1 раз в неделю поможет сохранять кожу в тонусе и эластичной. Процедура также будет способствовать улучшению вашего самочувствия.
- Правильно умывайтесь. Чтобы лицо было красивым без макияжа, попробуйте технику умывания по системе Лазло, которая состоит из нескольких этапов: распаривание кожи, использование масел, движения по массажным линиям, ополаскивание и увлажнение.
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