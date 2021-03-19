Наталья Юрчак – основательница бьюти-школы, парикмахер, стилистка причесок. Женщина на собственном опыте проверила, как можно восстановить волосы после неудачного окрашивания, и поделилась советами, которые помогут спасти перепаленные локоны.

Зимой с Натальей случился неприятный бьюти-эксперимент: студентка отрабатывала технику, а основательница школы предложила свои волосы. Что-то пошло не так, и в итоге Наталья стала блондинкой с перепаленными волосами. Ей пришлось мягкими и щадящими методами возвращать красоту своих волос, так как в то время женщина была беременна.

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Как восстановить неудачно окрашенные волосы во время беременности

Первым делом Наталья Юрчак решила, что не будет пытаться вернуть хорошее состояние своих волос с помощью отвара ромашки, маски из желтков и коньяка или настоя корней аира. Поэтому она проверила на собственном опыте все советы, которые раньше щедро раздавала своим клиентам. Таким образом Наталья усвоила ценный урок: если соблюдать все протоколы, то есть мыть волосы правильным шампунем, наносить маску на едва просушенные полотенцем волосы и смывать ее через рекомендуемые 20 минут, затем использовать бальзам, сушить локоны теплым воздухом, держа фен как можно дальше от волос, то можно достичь прекрасного и заметного результата.

Как мыть голову

Героиня эксперимента имеет пористые, вьющиеся, окрашенные и очень густые волосы. Она начала их восстановление с шампуня.

Я давно слышала о ковошинге. Этот метод (Conditioner Only Washing – мытье кондиционером) появился лет 10 назад и сразу стал популярным. Стоило намочить волосы, щедро нанести кондиционер – 100 мл за раз (выбирать нужно безсиликоновый), а потом долго, от 5 до 10 минут, втирать его от корней до кончиков вдоль волос,

– рассказывает Наталья.

Такой метод подойдет для терпеливых, так как работать пальцам 5 минут, распределяя средство по волосам, не так легко. После процедуры нужно тщательно смыть остатки продукта.

Наталья говорит: "Преимущество ковошинга заключается в том, что он сохраняет гидролипидную пленку волос. Недостаток – в процедуре, которая требовала слишком много времени". Однако теперь на рынке красоты можно найти адаптированные средства для ковошинга, которые облегчают процесс. Их называют "моющими кондиционерами". Важно, чтобы такой шампунь не содержал сульфата, вследствие чего не образовывал пену.

Микроэмульсии жирных спиртов способствуют очищению. Такой способ мытья головы считают одним из самых деликатных. "После него волосы как французский шелк – и это без дополнительных масок и кондиционеров. В случае постоянного использования с помощью только самого моющего кондиционера можно добиться вау-эффекта: быстрой реконструкции и регенерации. Особенно советую применять этот метод для осветленных, травмированных, вьющихся и пористых волос. Обладателям жирной кожи головы такого мытья может быть недостаточно. Тогда первое мытье можно делать обычным шампунем, второе – кондиционером", – объясняет Наталья Юрчак.

Что должно быть в составе бальзамов и масок

После мытья волос парикмахер наносила маску и выдерживала ее не меньше 20 минут. После смывания остатков она наносила кондиционер, чтобы закрыть волосяные чешуйки. Наталья подчеркивает: важно изучать состав всех косметических средств. Ищите в их составе аминокислоты: лицицин, аланин, валин, лейцин, пролин, изолейцин, цистеин, метионин, фенилаланин, триптофан, вирин, треонин, глютамин, тирозин, аспарагин, гистидин, лизин, аргинин, аспаргиновую и глутаминовую кислоты. Потому что перечисленные вещества участвуют в синтезе белка. Если маски или другой несмываемый уход содержат аминокислоты, то они будут эффективно восстанавливать волосы. Обычно больше полезных компонентов содержат средства для профессионального ухода.

Последний этап в уходе

Стоит пользоваться несмываемыми средствами: двухфазные кондиционеры, несмываемые спреи, кремы с термозащитой. Они смягчают волосы, образуют защитный барьер на волосках, сглаживают чешуйки и защищают от повреждения термоприборами. Такие средства будут полезными в любое время года. "Масла я не советую", – завершает Наталья.