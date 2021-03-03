На состояние волос также влияет их мытье. Во время этой процедуры важно не только то, какие шампунь и средства для ухода за локонами вы будете использовать, но и температура воды. Юлия Седлецкая – специалист по реабилитации волос и кожи головы, член Ассоциации трихологов Украины. Она поделилась несколькими действенными советами и лайфхаками, которые помогут сделать мытье головы эффективным.

Чтобы иметь роскошные волосы, нужно их регулярно подстригать, ухаживать за ними, а также правильно мыть. Поэтому стоит узнать пошаговую инструкцию для этой процедуры.

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Как правильно мыть голову

Юлия Седлецкая отмечает, что нужно мыть волосы вниз головой. Используйте шампунь только для корней – локоны промоются пенкой по всей длине при смывании. Важно, чтобы шампунь подходил именно для вашего типа кожи головы, а бальзам-ополаскиватель – структуре волоса, которая может быть пористой, гладкой, окрашенной, освещенной или поврежденной.

При любых обстоятельствах не забывайте пользоваться бальзамом-ополаскивателем. Благодаря своей кислотной основе средство сглаживает кутикулу, которая открывается после применения щелочного шампуня. Если вы откажетесь от этого шага в своей бьюти-рутине, то волосы потеряют естественный блеск и станут ломкими.

Какой водой и с какой периодичностью мыть волосы

Трихолог Юлия Седлецкая рекомендует мыть волосы комфортной горячей водой. В частности, чтобы закрыть чешуйки, недостаточно только холодной воды. Секрет сальных и потовых желез и так жирный, плотный, густой, поэтому холодной водой его невозможно вымыть. Зато можно сделать контрастный душ для кожи головы: сначала горячая вода расширит сосуды, что спровоцирует поступление крови к волосяным фолликулам, а затем ополаскивание холодной водой создаст условный спазм, зафиксирует результат процедуры. Таким образом вы задействуете всю сосудистую систему волосяных фолликул на голове, что очень полезно для состояния волос.

Мыть волосы от загрязнения нужно при необходимости. Потому что на самом деле правило многих людей о том, что чем реже ты моешь голову, тем меньше она будет загрязняться – это миф,

– объясняет специалист по реабилитации волос и кожи головы Юлия.

Мытье головы должно помогать коже освобождать и выводить токсины. Если вы слишком редко будете очищать волосы, пытаясь помочь им быть менее жирными, то создадите условия, способствующие развитию бактерий. Они будут провоцировать появление себорейного дерматита и перхоти.

Также не стоит после процедуры сильно тереть волосы полотенцем. Такая манипуляция травмирует структуру локонов и оставит на них мелкие повреждения, что может привести к выпадению волос. Поэтому позвольте сначала воде самостоятельно стечь в ванну, легко нажимая на волосы руками. А потом только промокните шевелюру полотенцем и оставьте ее самостоятельно высыхать.