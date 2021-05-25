Косметолог, уход, питание: секреты красоты и молодости 42-летней Маши Ефросининой

25 мая известная украинская телеведущая, общественный деятель, счастливая жена, мама 2 детей и просто известная красавица Маша Ефросинина празднует свой день рождения. Ей – 42. Но хорошее состояние кожи, роскошные волосы и идеальная фигура звезды не меняются уже годами. Чтобы сохранять красоту и молодость, Мария посещает косметолога, использует собственные бьюти-лайфхаки и имеет особые ритуалы.

Секретов красоты и молодости у Маши Ефросининой несколько. Смотря на ее безупречную внешность даже после 40, можно убедиться, что она таки разбирается в этой теме.

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Некоторые хейтеры обвиняют телеведущую в злоупотреблении услугами пластических хирургов. Однако Маша неоднократно появлялась перед камерой без макияжа и отрицала ложные слухи. Ведь, если заботиться о своей внешности должным образом, то можно в любом возрасте иметь естественный безупречный вид.

Секреты красоты 42-летней Маши Ефросининой

Накануне своего дня рождения Маша опубликовала чувственный инстаграм-пост. Она рассказала о своей уязвимости в отношении бесконечных комментариев в соцсетях, в которых незнакомые люди упрекают ее в "пластике", на различных форумах исследуют ее лицо и сравнивают детские фото с нынешними. Телеведущая призналась, что ее философия заключается в том, чтобы отсрочить хирургическое вмешательство настолько, насколько это возможно.

Мое лицо сегодня – это восторженные глаза мужа через 19 лет совместной жизни, это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход,

– написала Мария.

Бьюти-правила Маши Ефросининой

В одном из видео на своем ютуб-канале Маша Ефросинина поделилась собственными правилами ухода за кожей лица. Именно они помогают ей всегда иметь здоровую и сияющую кожу.

Глубокое очищение кожи лица ежедневно в домашних условиях.

Хотя бы раз в месяц процедуры у хорошего и профессионального косметолога.

"Макияж нужно смывать обязательно. Если вам лень, ударьте себя по щеке, побейтесь головой о стену, но все равно снимите макияж", – Маша Ефросинина.

Когда появляется свободное время, обязательно нужно наносить маски на лицо.

Сон в проветренном и даже немного прохладном помещении, чтобы сохранить молодость кожи надолго.

Смотрите, как Маша Ефросинина ухаживает за кожей лица:

В частности, украинская селебрити однажды рассказала для "Светской жизни", что посещает косметолога каждую пятницу уже в течение 10 лет. Косметолог Маргарита делает для Маши маски, массажи, различные косметологические процедуры.

Раз в несколько месяцев я прохожу эстетические процедуры. Это инъекция, глубокая мезотерапия – тот самый крем, но в более глубокие слои кожи. И все. Страшно болезненная процедура. Я теряю сознание и плачу. Но я терплю. Моя теория: чем раньше ты начинаешь за собой ухаживать понемногу, тем ты откладываешь необходимость оперативного вмешательства,

– сказала Маша Ефросинина.

Еще известная красавица любит накладывать патчи под глаза. Она использует их охлажденными, чтобы убрать отеки на лице. Звезда покупает патчи везде, но чаще всего в аптеках Европы. "Кладу в холодильник и использую при необходимости", – поделилась в инстаграм-сторис Маша.



Советы для красоты / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

С тех пор Ефросинина обрезала челку, то придумала еще один бьюти-лайфхак. Чтобы прическа всегда имела свежий вид, ведущая советует наносить сухой шампунь.



Бьюти-лайфхак для челки / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Чудо-напиток и питание

Популярная телеведущая рассказала своим поклонникам в инстаграм-сторис, что всегда начинает утро со стакана теплой воды с медом. Этот чудо-напиток она принимает для пробуждения организма и хорошего самочувствия.

Это ритуал, с которого я начинаю свое утро натощак уже много лет – стакан теплой воды и немного меда. И снова сейчас взорвется директ, что "все неправильно, что мед теряет полезные свойства, что мед утром плохо для инсулина". Первое, это мой ритуал. Второе – вода теплая, а не горячая. Третье – берется немного меда, чтобы размешать его в воде и выпить. И создать желчегонный эффект. Отток желчи утром никому не помешает,

– отметила 42-летняя красавица.

Многим известно, что у Маши не всегда была идеальная фигура. Еще в юном возрасте, когда она только начинала свою карьеру на телевидении, девушка весила 86 килограммов. Теперь Маша выступает за сбалансированное питание и против диет. Она часто говорит: "Здоровый человек полным не бывает". Также звезда не скрывает секрет своих нынешних форм: здоровый образ жизни, правильное питание и занятия любимым видом спорта.

Завтрак у телеведущей обычно легкий. Главный совет Маши относительно питания: "Обязательно завтракайте! Если вы утром выпиваете чашку кофе и бежите на работу – это первая ошибка. Утром организм обязательно должен насытиться витаминами и питательными веществами для продуктивного рабочего дня. У меня он состоит преимущественно из фруктового салата с орехами или льняными семенами или с семечками, иногда из каши. Иногда из гречневых или рисовых хлебцев с сыром. И, конечно, кофе".

Также звезда ест куриные грудки, а нежирный сыр позволяет себе съесть даже перед сном. Вместе с тем у нее табу на соусы, майонез, кетчуп, подливы, соки из пакетов, газированные напитки. В частности, Мария уже несколько лет не ест ничего мучного – ни хлеба, ни выпечки, ни макарон, ни пельменей. Она может позволить себе только рисовый хлебец. Знаменитость старается не употреблять магазинные молочные продукты, копчености, консервы и сладости. Сладкое она заменяет пастилой, черным шоколадом, мармеладом, зефиром, сухофруктами.

Мария часто подчеркивает на своей инстаграм-странице, что все блюда рациона должны быть простыми в приготовлении. А углеводы она не советует есть после 15 часов, чтобы вместо энергии не получить лишний жир на боках.

Стройное тело любит еду, приготовленную на пару, гриле, тушеную или вареную,

– написала в одном из инстаграм-постов Маша.

Чтобы поддерживать стройную фигуру, телеведущая и общественный деятель занимается спортом 3 раза в неделю по 1 часу. Она обожает пилатес и прогулки пешком. Звездная жена и мать 2 детей занималась спортом даже во время беременности, составив с тренером специальные тренировки.

Добавим, что главный секрет красоты и молодости Маши Ефросининой – все делать с удовольствием: работу, уход, домашние дела. Мария верит в силу позитивного мышления и выделяет время на медитацию. Возможно, вам также будет полезной философия звезды, которая вдохновляет.