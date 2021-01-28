17-летняя британка Пиппа Барнс, которая увлекается визажем и страдает хроническими темными кругами под глазами, придумала, как превратить свой недостаток на новый бьюти-тренд. Девушка опубликовала в своем аккаунте в тиктоке оригинальный и яркий макияж под глазами.

Источник: Allure

Пиппа никогда не скрывала в соцсетях, что ее синяки под глазами – это слабое место. Она рассказывает, что кожа в этой области у нее тонкая и пористая, а также темнее общего тона лица. В частности, такая особенность осложняла ее процесс создания макияжа. Однако тикток-блогер нашла нетипичный выход.

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Тренд на макияж под глазами

Пиппа Барнс опубликовала видео на своей странице в тиктоке, на котором продемонстрировала создания яркого макияжа с главным акцентом не на верхних веках, а под глазами. Таким образом девушка замаскировала темные круги на лице и, сама того не подозревая, начала новый бьюти-тренд. Ведь видео собрало уже более 1,5 миллиона просмотров, и ее подписчики в комментариях попросили больше похожих идей для макияжа.

Британка добавила к видео хэштег "colorfuleyebags". Впоследствии так все и стали называть оригинальный трюк в мейк-апе. Пиппа обнародовала уже несколько уроков в тиктоке, в которых учит делать красочный макияж под глазами.

Судя по всему, мешки под глазами сейчас – тенденция, с которой я не собираюсь спорить, поскольку, очевидно, что у меня есть определенные основания. Но я решила приправить эту тенденцию,

– шутит Пиппа Барнс в одном из своих видео.

Напомним, что ранее мы рассказывали о тренде на синяки под глазами. Тогда визажисты просто решили подчеркивать темный оттенок кожи на соответствующем участке лица декоративной косметикой. Однако Пиппа подошла к этому более креативно и решила сделать полноценный нестандартный и яркий макияж в месте темных кругов.