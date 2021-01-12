Если вам надоели короткие, хоть и модные, стрижки, то пришло время начать отращивать шевелюру. Иметь длинные и ухоженные волосы – мечта многих девушек. Но достичь такого результата непросто, поэтому существуют советы, соблюдение которых может ускорить процесс.

Длинным волосам нужны особый уход и питание. Скорость роста волос также зависит от состояния кожи головы, которой требуется внимание. Полезные советы от Grazia помогут вам быстрее отрастить красивые и длинные волосы.

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Как отрастить волосы

Пользуйтесь массажером во время мытья головы. Специальный массажер поможет не только очистить кожный покров, но будет стимулировать волосяные фолликулы. Таким образом вы сможете отрастить сияющие локоны.

Специальный массажер поможет не только очистить кожный покров, но будет стимулировать волосяные фолликулы. Таким образом вы сможете отрастить сияющие локоны. Тщательно расчесывайте волосы. Выбирайте для процедуры мягкую расческу или щетку, чтобы избавиться от грязи на волосах, распутать их, освободить место для роста новых. Также регулярное расчесывание дополнительно массирует кожу головы и способствует росту волос.

Попробуйте активатор роста волос . Качественные косметические средства, предназначенные для стимулирования волосяных луковиц и питания кожи, могут быть действенными. Однако тщательно изучайте состав и марку продукта, прежде чем его приобрести.

. Качественные косметические средства, предназначенные для стимулирования волосяных луковиц и питания кожи, могут быть действенными. Однако тщательно изучайте состав и марку продукта, прежде чем его приобрести. Делайте маски на основе масла . Полезные смеси можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, и наносить их нужно не только на корни волос, но и по всей длине. Обратите внимание на растительные масла, такие как миндальное, кокосовое, аргановое или оливковое. Тем не менее стоит следить за состоянием волос после применения маски. Ведь она может пересушить их или превратить в жирные.

. Полезные смеси можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, и наносить их нужно не только на корни волос, но и по всей длине. Обратите внимание на растительные масла, такие как миндальное, кокосовое, аргановое или оливковое. Тем не менее стоит следить за состоянием волос после применения маски. Ведь она может пересушить их или превратить в жирные. Включите пилинг кожи головы в свою бьюти-рутину. Скрабы дополнительно очищают кожный покров от грязи, бактерий, кожного сала, которые мешают волосам расти быстро. Наносите эксфолиант массажными движениями. В частности, отличайте химический пилинг, для проведения которого используют кислоты, и физический со скрабирующими частицами, который является более безопасным для самостоятельного повторения.