Со сменой времени года следует вносить определенные коррективы в свою ежедневную бьюти-рутину. Чтобы вы были довольны состоянием своих волос, hair-стилист и колорист Сергей Матковский раскрыл секреты весеннего окрашивания и ухода за шевелюрой.

Эксперты в индустрии красоты знают, какие советы помогут вам полюбить свое отражение в зеркале. Сергей Матковский советует начать весеннее бьюти-перевоплощение по уходу за волосами.

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Hair-эксперт раскрывает секреты окрашивания и ухода

О стрижке и восстановлении

Стилист с волос и колорист Сергей Матковский говорит, что ножницы – лучший врач для волос. Однако чтобы восстановить состояние локонов не стоит жертвовать значительной частью длины, а затем снова интенсивно ее отращивать. Эксперт за взвешенный подход, когда стрижка сочетается с активным восстановлением после зимних температурных скачков. Весной важно вернуть волосам здоровый блеск, ведь света и солнечных лучей становиться больше, поэтому кожа будет иметь совсем другой вид. В этот момент нельзя пренебрегать заботой о волосах. Но не следует насыщать волосы средствами с содержанием силикона. Лучше попросите мастера выбрать необходимый продукт – наиболее эффективным являются продукты с мелкодисперсным составом. Также состояние волос в начале весны можно улучшить простыми вещами. Например, восстановление pH кожи головы и волос, даст заметный результат сразу.

Процедуры для волос

"Одна из самых эффективных процедур в это время года и не только – реконструкция, которая помогает восстановить как внешний слой волос, так и внутренний. Ее цель – насытить волосы всеми недостающими микроэлементами и аминокислотами, чтобы наполнить жизнью", – рассказывает Сергей Матковский. Особенность процедуры заключается в том, что каждый мастер создает специальный "коктейль" из полезных веществ, учитывая индивидуальные потребности и состояние волос, который у вас сейчас. Hair-стилист и колорист не рекомендует повторять такую ​​процедуру в домашних условиях, потому что у косметических магазинах обычно можно приобрести "усредненные" склады. Так что набор мультивитаминов не будет таким эффективным, как индивидуально, по показаниям подобранный комплекс. В частности, ответственно выбирайте мастера, который будет профессионалом и не перегреет компоненты в руках, а сделает все для того, чтобы они сработали с максимальной пользой.

Виды окрасок, которые стоит попробовать этой весной

Для тех, кто не хочет кардинальных изменений в своем бьюти-образе, Сергей советует освежить прическу, добавив волосам больше солнца.

Грамотно расставленные световые блики заметно оживят волосы, помогут лицу сиять, но при этом не потребуют кардинальных решений. Даже 20 процентов окрашенных волос дадут заметный эффект – главное, правильно выбрать зоны освещения,

– отмечает профессиональный колорист.

Уход за волосами дома

Прежде всего придерживайтесь температурного режима воды и воздуха, что поможет сохранить гидробаланс кожи головы и волос. Таким образом локоны будут здоровыми и блестящими без использования лишних косметических средств. По словам Сергея Матковского, также никогда нельзя мыть голову очень горячей водой.